En n'arrivant pas à faire le break dans le match contre Go Ahead Eagles, l'OL est resté sous la pression néerlandaise. Clinton Mata a avoué une baisse d'intensité dans le deuxième acte.

Cinq victoires sur six matchs pour l'OL. Tout va bien dans cette Ligue Europa ?

Clinton Mata : Ça fait plaisir, on est sur notre continuité. Je pense qu'il y a eu une grosse première mi-temps de notre part. Si je suis honnête avec moi-même, en deuxième mi-temps, on a un peu baissé au niveau de l'intensité. Il y a eu pas mal de duels perdus. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle, on reste positif et on a quand même montré de belles choses. On est tous contents ce (jeudi) soir de cette victoire (2-1).

La défense à trois défenseurs a été reconduite. Ç'a l'air de bien fonctionner. Comment vous voyez les avantages et les inconvénients ?

Pour l'instant, le coach a décidé de changer le système. Je pense que sur les deux matchs contre Tel Aviv et Nantes, ç'a été très bien. On n'a pas encaissé de but et à Lorient, ç'a été moins bien, on peut oublier ce match. Ce (jeudi) soir, c'était mieux. Il faut se créer des automatismes et c'est vraiment une formation différente du 4-3-3. Pour l'instant, on le maîtrise bien et on est content.

Cette victoire permet de reprendre confiance avant la venue du Havre et après cette défaite à Lorient ?

Clairement, ça motive les troupes et on sait que dimanche, ça va être un match très difficile, aussi physique. On va bien se préparer pour pouvoir se préparer ce match.