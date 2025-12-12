Actualités
Afonso Moreira (OL)
Afonso Moreira (OL)(Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL - Go Ahead Eagles (2-1) : Moreira a dû appréhender un poste "différent"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Titulaire pour la première fois depuis trois matchs, Afonso Moreira a dû occuper un rôle différent avec une position de piston gauche contre Go Ahead Eagles. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer.

    Il est de ces joueurs qui semblent toujours avoir le sourire. On dit souvent ça des joueurs brésiliens, mais avec Afonso Moreira difficile de pouvoir dire autrement également. Pourtant, la passe actuelle n’était pas des plus faciles pour le Portugais, coupé dans son élan. Face au changement de système et à la mise en place de piston, le numéro 19 lyonnais a perdu ses galons de titulaire face au Maccabi Tel Aviv, Nantes et Lorient.

    Jeudi soir, Paulo Fonseca avait pourtant choisi de le relancer dans le onze. Même sans changer de tactique et en restant avec une défense à cinq. Moreira a donc dû se charger d’animer le couloir gauche. "Avant le match, je m’attendais à un match assez offensif, où nous serions souvent proche de leur surface. Afonso est un joueur qui est capable de faire des différences dans cette zone, très dangereux. Il avait déjà occupé cette position", a expliqué Fonseca.

    "Ce n'est pas aussi confortable"

    Dans ce rôle de piston, Afonso Moreira n’a pas rechigné sur les efforts et a réussi à se montrer décisif très rapidement. Sur une belle combinaison entre Satriano et Morton, le Portugais n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but dans un rôle d’attaquant de pointe. Sorti à bout de souffle en toute fin de match, le jeune Lyonnais (20 ans) avait encore du jus pour donner ses impressions sur ce rôle si particulier. "C’était différent de ce que je fais depuis que je suis arrivé, mais je l’avais déjà connu au Sporting. Ce n’est pas aussi facile et confortable d’être plus bas sur le terrain, dans cette position, mais je m’adapte." Toujours aussi peu avare d’efforts ce qui entraîne un jeu parfois brouillon, Afonso Moreira peut-il rééditer cette performance contre Le Havre ? Réponse dimanche.

    3 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 12 Déc 25 à 12 h 25

      Ce joueur a une très bonne mentalité et un talent qui ne demandera qu à s épanouir. Avec Fofana , ils vont faire souffrir les défenses de ligue1 après les fêtes de fin d'année. Il fait partie des bonnes pioches avec Morton et nos Tchèques. Espérons que le mercato d hiver sera du même niveau. Et surtout, que les derniers matchs de 2025 seront victorieux! Que de points perdus depuis le match nul "idiot" contre le PFC.!

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 12 Déc 25 à 12 h 33

        Fofana je suis désolé mais je pense pas qu'il reviendra apres les fêtes, Nuamah peut etre et ca serait super.
        D'ailleurs j'aimerais bien avoir des nouvelles..

        Signaler
    2. Avatar
      Interol - ven 12 Déc 25 à 12 h 29

      Ah tiens très intéressant d'apprendre que Afonso Moreira a déjà joué pratiqué ce poste en jeunes.
      Bon en tout cas, voilà un article pour clore le débat tactique sur un autre fil, concernant la défense à 5 ou 4, et comment ont joué Moreira et Tagliafico.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Faire défiler vers le haut