Titulaire pour la première fois depuis trois matchs, Afonso Moreira a dû occuper un rôle différent avec une position de piston gauche contre Go Ahead Eagles. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer.

Il est de ces joueurs qui semblent toujours avoir le sourire. On dit souvent ça des joueurs brésiliens, mais avec Afonso Moreira difficile de pouvoir dire autrement également. Pourtant, la passe actuelle n’était pas des plus faciles pour le Portugais, coupé dans son élan. Face au changement de système et à la mise en place de piston, le numéro 19 lyonnais a perdu ses galons de titulaire face au Maccabi Tel Aviv, Nantes et Lorient.

Jeudi soir, Paulo Fonseca avait pourtant choisi de le relancer dans le onze. Même sans changer de tactique et en restant avec une défense à cinq. Moreira a donc dû se charger d’animer le couloir gauche. "Avant le match, je m’attendais à un match assez offensif, où nous serions souvent proche de leur surface. Afonso est un joueur qui est capable de faire des différences dans cette zone, très dangereux. Il avait déjà occupé cette position", a expliqué Fonseca.

"Ce n'est pas aussi confortable"

Dans ce rôle de piston, Afonso Moreira n’a pas rechigné sur les efforts et a réussi à se montrer décisif très rapidement. Sur une belle combinaison entre Satriano et Morton, le Portugais n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but dans un rôle d’attaquant de pointe. Sorti à bout de souffle en toute fin de match, le jeune Lyonnais (20 ans) avait encore du jus pour donner ses impressions sur ce rôle si particulier. "C’était différent de ce que je fais depuis que je suis arrivé, mais je l’avais déjà connu au Sporting. Ce n’est pas aussi facile et confortable d’être plus bas sur le terrain, dans cette position, mais je m’adapte." Toujours aussi peu avare d’efforts ce qui entraîne un jeu parfois brouillon, Afonso Moreira peut-il rééditer cette performance contre Le Havre ? Réponse dimanche.