Actualités
Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
Karim Benzema, capitaine d’Al-Ittihad (Photo by AFP)

Mercato : Benzema s’exprime sur un possible retour à l’OL

  • par David Hernandez

    • En fin de contrat dans les prochains jours, Karim Benzema ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Toutefois, l’idée d’un retour à l’OL ne semble pas forcément d’actualité.

    À chaque fin de contrat, c’est la même rengaine. Karim Benzema peut-il faire son retour à l’OL ? La question s’était posée au moment de la fin de son aventure avec le Real Madrid, il y a deux ans. Elle se repose ces dernières semaines alors que son histoire avec Al-Ittihad prend fin à la fin du mois. S’il n’a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, l’attaquant se donne encore "deux ans" dans le football professionnel avant de raccrocher les crampons à 40 ans.

    Forcément, dans les rêves les plus fous des supporters lyonnais, un retour de l’enfant du pays serait une formidable façon de boucler la boucle. Interrogé par nos confrères de L'Équipe, Karim Benzema s’est exprimé sur cette possibilité. "C'est délicat de dire "j'ai envie de retourner là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça."

    "Aider l'OL dans un autre domaine ? Peut-être..."

    S’il ne ferme pas la porte, Benzema semble utiliser une manière plus que polie pour rejeter cette possibilité. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Brondillant s’exprime en tant que tel sur la question avec l’envie de ne pas tout gâcher. Difficile de vraiment lui en vouloir, d’autant plus qu’à 38 ans, il ne représente pas forcément l’avenir. Mais un Ballon d’Or comme guide pour certaines jeunes pousses qui le décrivent comme plus grande légende du club, cela aurait de l’allure. Mais entre les envies du joueur et la situation économique de l’OL, rien ne semble laisser la place à un retour dans le club "qui m’a donné tout ce que j’ai derrière. C’est le point de départ de tout". Du moins pas sur le terrain. En dehors, c’est une autre histoire. "Aider le club, dans un autre domaine peut-être... mais jouer, je ne sais pas."

