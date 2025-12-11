Actualités
Ballons terrain d'entraînement de l'OL
Ballons terrain d’entraînement de l’OL / (Crédit : Romane Thevenot)

Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires

  • par Gwendal Chabas

    • En novembre, l'OL a organisé plusieurs séances de formation avec des clubs partenaires. Au programme, une immersion dans l'organisation d'un centre de formation.

    Petit à petit, le lien se retisse entre l'Olympique lyonnais et ses clubs partenaires. Début novembre, il avait organisé une première rencontre à Meyzieu avec quatorze éducateurs et éducatrices de neuf des équipes de son giron. La thématique ? "Méthodologie - Immersion dans le modèle de formation de l’OL". Un évènement qui en précédait d'autres, et au cours duquel les techniciens pouvaient échanger avec Florent Balmont, coach des U19.

    Mi-novembre, une nouvelle session a eu lieu. On retrouvait quatorze représentants de sept institutions plus ou moins locales : l’AS Craponne, Trinité, Olympique Salaise Rhodia, US Millery Vourles, Vénissieux FC, US Davezieux Vidalon et US Meyzieu. Ils ont ainsi pu vivre une demi-journée de l'intérieur avec les équipes U15, participant, entre autres, à un entraînement avec les jeunes.

    Séance vidéo et entraînement avec les U15-U14

    Quelques jours plus tard, dix-neuf de leurs confrères issus de huit autres clubs ont à leur tour découvert l'organisation d'un centre de formation. Ils venaient du Chassieu-Décines FC, CO Vincennes, Eveil de Lyon, FBBP 01, FC Ménival, Olympique Lyon Sud, Rhône Crussol Foot et du Vénissieux FC. Ils ont alors côtoyé le staff U15/U14 composé de Nicolas Brun, Martin Fabre et Seckou Samate

    La séance a démarré avec de la théorie pour évoquer le fonctionnement de la préformation et la périodisation tactique. La coordination de l'encadrement technique durant un entraînement a aussi été évoquée. Ils ont par exemple assisté à la séance vidéo des U14, avant d'expérimenter la pratique sur le terrain.

    Ces journées immersives devraient se poursuivre tout au long de la saison. Parfois sur d'autres sujets comme l’analyse vidéo, le jeu de position, le leadership ou encore la prévention des blessures.

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires 17:40
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético 16:50
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle 16:00
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais 15:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté 14:20
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages" 13:30
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait" 12:40
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre 10:15
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ? 08:45
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    L'OL au révélateur de la DNCG ce jeudi 07:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes bat Manchester United et valide presque le top 4 10/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11 10/12/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe 10/12/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 10/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut