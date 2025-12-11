Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires

En novembre, l'OL a organisé plusieurs séances de formation avec des clubs partenaires. Au programme, une immersion dans l'organisation d'un centre de formation.

Petit à petit, le lien se retisse entre l'Olympique lyonnais et ses clubs partenaires. Début novembre, il avait organisé une première rencontre à Meyzieu avec quatorze éducateurs et éducatrices de neuf des équipes de son giron. La thématique ? "Méthodologie - Immersion dans le modèle de formation de l’OL". Un évènement qui en précédait d'autres, et au cours duquel les techniciens pouvaient échanger avec Florent Balmont, coach des U19.

Mi-novembre, une nouvelle session a eu lieu. On retrouvait quatorze représentants de sept institutions plus ou moins locales : l’AS Craponne, Trinité, Olympique Salaise Rhodia, US Millery Vourles, Vénissieux FC, US Davezieux Vidalon et US Meyzieu. Ils ont ainsi pu vivre une demi-journée de l'intérieur avec les équipes U15, participant, entre autres, à un entraînement avec les jeunes.

Séance vidéo et entraînement avec les U15-U14

Quelques jours plus tard, dix-neuf de leurs confrères issus de huit autres clubs ont à leur tour découvert l'organisation d'un centre de formation. Ils venaient du Chassieu-Décines FC, CO Vincennes, Eveil de Lyon, FBBP 01, FC Ménival, Olympique Lyon Sud, Rhône Crussol Foot et du Vénissieux FC. Ils ont alors côtoyé le staff U15/U14 composé de Nicolas Brun, Martin Fabre et Seckou Samate.

La séance a démarré avec de la théorie pour évoquer le fonctionnement de la préformation et la périodisation tactique. La coordination de l'encadrement technique durant un entraînement a aussi été évoquée. Ils ont par exemple assisté à la séance vidéo des U14, avant d'expérimenter la pratique sur le terrain.

Ces journées immersives devraient se poursuivre tout au long de la saison. Parfois sur d'autres sujets comme l’analyse vidéo, le jeu de position, le leadership ou encore la prévention des blessures.