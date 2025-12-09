OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale

L'Olympique lyonnais, qui aspire à de meilleurs résultats, a entrepris un travail de fond concernant son centre de formation.

Un secret de Polichinelle. Le changement annoncé dans la presse (lire ici) au sein de la direction de l'académie n'étant pas encore effectif, l'OL ne peut pas trop s'épancher sur le sujet. Néanmoins, Johann Louvel, dont l'attitude managériale n'était pas appropriée, va bel et bien s'en aller. Il sera remplacé en 2026 par Christian Bassila. En attendant une officialisation du retour de l'ancien milieu de terrain, les dirigeants lyonnais ne cachent pas vouloir améliorer les choses.

Des anciens joueurs de l'OL à l'académie

"Ces derniers mois, on a entrepris une refonte globale", précise Matthieu Louis-Jean. "On a remis en place un ADN lyonnais avec, par exemple, le retour de Florent Balmont (entraîneur des U19). On va continuer, cette réorganisation de l'académie", poursuit-il. Pour ce faire, "MLJ" souhaite notamment créer pour chaque équipe de l'académie un binôme composé d'un éducateur et d'un ancien joueur de l'OL.

Une idée plutôt pertinente à condition de rapprocher également les jeunes pousses (de Meyzieu) des professionnels (à Décines). "On n'a pas abandonné cette idée", insiste le directeur technique de l'OL. J'ignore quand cela sera possible, mais on sait que c'est quelque chose de nécessaire."