Christian Bassila futur directeur de l'OL Académie ?

  par David Hernandez
    • Ancien joueur puis formateur de l’OL, Christian Bassila devrait faire son retour au club. Actuellement en poste à l’INF Clairefontaine, il est pressenti pour prendre la suite de Johann Louvel à la tête de l’OL Académie.

    Les résultats étaient trop bons et le calme un peu revenu pour que cela dure. Cible de mouvements incessants depuis quelques années, l’OL Académie avait trouvé un semblant de stabilité depuis le début de la saison malgré certains départs d'historiques comme Amaury Barlet ou Cyrille Dolce. Récemment, dans une interview au Progrès, Johann Louvel se félicitait de pouvoir travailler dans un climat plus apaisé. Le retour d’anciens de la maison comme Florent Balmont ou Mour Paye dans l’encadrement technique avait redonné une âme au centre. Oui, mais voilà, la sérénité n’est que passagère, et un changement majeur devrait bientôt intervenir, d’après L’Equipe.

    Un deuxième retour dans la capitale des Gaules

    En poste depuis deux saisons, Louvel devrait rendre sa casquette de directeur de l’Académie dans les semaines à venir. Confronté à quelques couacs, l’ancien du Havre devrait être remplacé par un nom que les supporters de l’OL connaissent bien. Selon nos confrères, Christian Bassila va devenir le nouvel homme fort de l’Académie à compter du début de l’année 2026. Ancien milieu formé à Tola Vologe, il avait évolué pendant trois saisons en pro à l’OL. Il avait ensuite retrouvé son club formateur en qualité de coach au centre jusqu’en 2019 avant de mettre les voiles vers la FFF et de devenir le directeur de l’INF Clairefontaine.

    JUNi DU 36
      ven 31 Oct 25 à 17 h 56

      Bon défenseur central que c'était.
      Je l'aimais bien aussi comme consultant à oltv.

