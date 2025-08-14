Actualités
Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
Cyrille Dolce, formateur à l’OL Académie (@Damien LG / OL)

Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Après son départ de l'Académie de l'OL, Cyrille Dolce va désormais œuvrer au sein de la Fédération marocaine.

    De Décines au Maroc, c'est une nouvelle expérience qui attend l'historique Cyrille Dolce. Éducateur et formateur reconnu de l'OL, il avait été rétrogradé adjoint de l'équipe U15. En froid avec Johann Louvel (responsable de l'académie), l'homme de 50 ans avait finalement décidé de mettre les voiles mardi dernier. Une nouvelle page qui se tourne pour lui et l'académie lyonnaise. Cyrille Dolce a décidé de tenter une aventure au Maroc en tant que directeur d'un centre fédéral pour la Fédération royale marocaine de football.

    Un homme d'expérience pour la Fédération marocaine

    Il sera notamment en charge de missions au sein de la DTN (Direction technique nationale) du Royaume. Comme à l'Olympique lyonnais, Cyrille Dolce supervisera les jeunes joueurs et les accompagnera dans leur développement technique et pédagogique. Travail qu'il avait bien cerné au sein de l'Académie de l'OL puisqu'il y était basé depuis 1992. En misant sur le Lyonnais, le Maroc s'offre un renfort de choix dans le développement de ses jeunes pousses. Avec notamment l'Académie Mohamed VI, le pays africain a déjà quelques références dans la formation.

    à lire également
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher"
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - jeu 14 Août 25 à 12 h 52

      Je peux penser que la rétrogradation de Dolce ne lui a pas plu , ce qui est compréhensible vu ses états de service et d'un autre côté un Louvel qui lui aussi a de l'expérience son CV au sein de la formation du Havre reconnu elle aussi pour son académie............confrontations de deux fortes personnalités , dont Dolce partant mettant encore un peu plus la perte de notre identité , vers qui vont ils se diriger quand un des gones devenu pro reviendra sur son parcours formation de Meyzieu ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher" 13:15
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps 12:39
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque aimerait une assurance bancaire de l'OL pour Greif 12:30
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc 11:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Matic toujours absent de l'entraînement de l'OL 11:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : et si l’OL terminait sur le podium ? 10:15
    Lindsey Horan lors d'OL - AS Roma.
    Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes 09:30
    Pierre Sage avant OL - Besiktas
    Sage avant Lens - OL : "Je serai toujours un des leurs" 08:45
    d'heure en heure
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    OL - Mercato : Karabec, un talent créatif qui doit s'affirmer 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso va faire son retour pour Lens - OL 07:30
    OL Académie
    OL Académie : les fortes chaleurs perturbent les matchs amicaux 13/08/25
    OL - Lens : une confrontation incontournable au XXIe siècle 13/08/25
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    OL - Mercato : Clinton Mata s'engage pour deux saisons supplémentaires 13/08/25
    Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica - OL
    Mercato : Amel Majri quitte l'OL Lyonnes après 15 ans au haut niveau 13/08/25
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Avant les retrouvailles, quel bilan pour Pierre Sage (Lens) à l'OL ? 13/08/25
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL : Adam Karabec portera le numéro 7 13/08/25
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL 13/08/25
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : Akouokou et Diawara, les autres points d'interrogation au milieu de terrain 13/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut