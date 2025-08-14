Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc

Après son départ de l'Académie de l'OL, Cyrille Dolce va désormais œuvrer au sein de la Fédération marocaine.

De Décines au Maroc, c'est une nouvelle expérience qui attend l'historique Cyrille Dolce. Éducateur et formateur reconnu de l'OL, il avait été rétrogradé adjoint de l'équipe U15. En froid avec Johann Louvel (responsable de l'académie), l'homme de 50 ans avait finalement décidé de mettre les voiles mardi dernier. Une nouvelle page qui se tourne pour lui et l'académie lyonnaise. Cyrille Dolce a décidé de tenter une aventure au Maroc en tant que directeur d'un centre fédéral pour la Fédération royale marocaine de football.

Un homme d'expérience pour la Fédération marocaine

Il sera notamment en charge de missions au sein de la DTN (Direction technique nationale) du Royaume. Comme à l'Olympique lyonnais, Cyrille Dolce supervisera les jeunes joueurs et les accompagnera dans leur développement technique et pédagogique. Travail qu'il avait bien cerné au sein de l'Académie de l'OL puisqu'il y était basé depuis 1992. En misant sur le Lyonnais, le Maroc s'offre un renfort de choix dans le développement de ses jeunes pousses. Avec notamment l'Académie Mohamed VI, le pays africain a déjà quelques références dans la formation.