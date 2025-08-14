Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

Matic toujours absent de l'entraînement de l'OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À quarante-huit heures de la reprise de la Ligue 1, Paulo Fonseca a pu compter sur un groupe de vingt joueurs de champ et quatre gardiens. Toujours pas de traces de Nemanja Matic à l'entraînement avec Lens - OL.

    La chaleur qui touche Lyon depuis quelques jours oblige les staffs à s'adapter et donc les joueurs à s'entraîner plus tôt. Ce jeudi, à deux jours de Lens - OL, Paulo Fonseca avait convoqué son groupe pour une séance matinale à 10h. Au niveau des bonnes nouvelles, Corentin Tolisso était encore de la partie pour cet avant-dernier entraînement avant la reprise de la Ligue 1. Le capitaine lyonnais a guidé ses coéquipiers dont faisait partie Adam Karabec, nouvelle recrue estivale. Tout ce beau monde a réalisé une séance d'un peu plus d'une heure pour se préparer au mieux pour ce déplacement à Lens (17h), avec un départ dans le nord prévu vendredi en fin d'après-midi.

    Barreau s'est entraîné avec les pros

    Ce déplacement, Nemanja Matic ne le fera pas, en plus de sa suspension. Déjà absent contre Getafe, le milieu serbe n'est plus dans les plans de Fonseca et profite donc de quelques jours de repos, notamment du côté de Paris. Le mercato est au centre des discussions et c'est en ce sens que Paul Akouokou n'était pas de la partie également. En revanche, les jeunes comme Mathys De Carvalho, Khalis Merah, Téo Barisic ou encore Thiago Goncalves enchaînent encore et encore. À noter également la présence d'Axel Barreau, jeune portier de 16 ans, avec le groupe des gardiens composé de Rémy Descamps, titulaire à Lens, Mathieu Patouillet et Lassine Diarra.

    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 14 Août 25 à 11 h 08

      Le manquement le plus notable reste Greif...

      Signaler
    2. Avatar
      Arioul - jeu 14 Août 25 à 11 h 24

      20 joueurs de champ ? Mais alors il manque deux joueurs à l'appel.

      Joueurs présents : AMN, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Barisic, Kluivert, Tagliafico, Abner, De Carvalho, Tessman, Tolisso, Morton, Merah, Sulc, Fofana, Moreira, Karabec, Mikautadze, Gomes-Rodriguez, Goncalves.

      Les joueurs non retenus : Chaïb, Laaziri, Akouokou, Halifa, Matic, Mangala, Nuamah
      Et quid de Diawara et de Molebe ? Est-ce que Molebe est toujours blessé ? Ou alors le club ne compte plus sur lui ?
      Et pour Diawara ? Est-ce qu'il a été écarté du groupe aussi finalement ?

      Signaler
    3. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - jeu 14 Août 25 à 11 h 35

      Il vit sa meilleure vie, lui 😀
      https://www.youtube.com/shorts/yfR9pFnlZm8
      NB : Brosser l'école, j'ai jamais dit ça...

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut