CAN : le Sénégal et Niakhaté (OL) doivent valider la première place

Qualifié pour les 8es de finale de la CAN, le Sénégal affronte le Bénin ce mardi (20 heures). Les coéquipiers de Moussa Niakhaté visent la première place.

Deux formations qualifiées, mais pas encore certaines de leur place dans la poule. Ce mardi à 20 heures se déroulera la rencontre entre le Sénégal et le Bénin. Il s'agit de la troisième et dernière affiche du groupe D. Les Lions de la Teranga sont actuellement en tête, mais sous la pression de la République démocratique du Congo et de leur futur adversaire.

Les Congolais possèdent quatre points et les Béninois trois. Un scénario catastrophe enverrait les coéquipiers de Moussa Niakhaté au troisième rang. Ce qui pourrait durcir leur parcours pour la phase à élimination directe. En revanche, un succès, et ils assureraient, à moins que la RDC gagne et fasse son retard à la différence de buts, la première place.

Troisième titularisation pour Niakhaté ?

Les hommes de Pape Thiaw, très attendus dans ce tournoi, ont donc leur destin entre leurs mains. Pour rappel, ils ont démarré la compétition par une victoire 3 à 0 contre le Botswana. Puis, ils ont été tenus en échec par la République démocratique du Congo (1-1).

Avec cette position de leader à défendre, le sélectionneur ne peut pas vraiment se permettre de ménager ses troupes. Moussa Niakhaté, qui a enchaîné deux fois 90 minutes, devrait donc être titulaire encore une fois. Avec l'espoir de voir son pays se montrer plus clinique qu'il ne l'a été jusqu'à présent afin de ne pas se faire peur.