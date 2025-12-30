Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

D1 : le choc PSG - OL Lyonnes meilleure affluence de 2025

    • Malgré quelques pics sur certaines rencontres, la D1 n'a pas toujours captivé les foules cette année. La meilleure marque est détenue par le PSG contre l'OL.

    Souhaitées par la Fédération et Jean-Michel Aulas afin de redonner un second souffle à la D1, les phases finales peinent encore à convaincre. Après les 15 660 spectateurs en 2024, la finale entre l'OL Lyonnes et le PSG en 2025 a attiré "seulement" 10 500 personnes le 16 mai dernier. Peu si l'on compare à des affiches d'un niveau similaire en Angleterre ou aux États-Unis par exemple.

    Pour autant, tout n'est pas à jeter sur le sujet en Première Ligue. Des clubs parviennent à réaliser, sur un ou deux matchs, de belles affluences. On pense au FC Nantes, qui a accueilli Marseille à la Beaujoire devant 17 491 supporters en décembre (3-0). Il s'agit du deuxième meilleur total de l'année 2025 dans le championnat de France.

    Jamais plus de 11 000 spectateurs pour l'OL Lyonnes en D1

    À la Meinau, les Strasbourgeoises ont joué avec le soutien de 13 613 fans contre le Paris Saint-Germain en février. Malgré leur statut de meilleure formation française et le déménagement pour l'ensemble de ses matchs au Parc OL, les Rhodaniennes ne sont pas tout en haut de ce classement. C'est leur rival, le PSG, qui occupe la première position. Il la détient avec les 20 489 spectateurs qui ont assisté au succès des Fenottes 2 à 0 en janvier au Parc des Princes.

    Une marque qui ne sera donc pas dépassée cette année. On retiendra tout de même que l'OL Lyonnes s'est produit devant 20 045 supporters lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Arsenal. Il s'était malheureusement incliné 4 à 1. Ce résultat précipitant son élimination de la Coupe d'Europe.

    2 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - mar 30 Déc 25 à 11 h 09

      C'est le signe qu'il faut revoir la gestion du foot féminin et trouver des idées afin de la populariser sans qu'il ne devienne une usine à fric comme le foot masculin.

    2. chignol
      chignol - mar 30 Déc 25 à 11 h 24

      Pour ma part, j'adore quand les Qataries se font fesser à domicile par nos Fenottes devant 20 000 supporters. Il en faudrait même deux fois plus !

