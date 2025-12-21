PSG - OL Lyonnes se tiendra au Parc des Princes le 31 janvier

Quelques heures après la programmation des trois journées de Première Ligue en janvier 2026, le PSG a confirmé que le choc contre l’OL Lyonnes se jouerait bien au Parc des Princes, le 31 janvier (13h30).

Pour le suspense, il faudra repasser. À moins que l’OL Lyonnes ne démarre l’année 2026 de la pire des manières contre Lens et le Paris FC, l’écart sera suffisamment important le 31 janvier prochain pour ne pas voir le PSG revenir sur les talons des Fenottes. Accrochées (0-0) samedi par l’autre club de la capitale, les Parisiennes ont désormais sept points de retard sur leurs rivales lyonnaises. Toutefois, dans cette formule de Première Ligue, cela ne veut pas dire grand-chose puisque tout se jouera en mai prochain au moment des play-offs.

Une exception dans cette saison parisienne

Face à des résultats en dents de scie depuis le début de la saison et à un choc qui a perdu de sa superbe, certains auraient pu penser que le PSG - OL Lyonnes du 31 janvier prochain (13h30) se jouerait au centre d’entraînement de Poissy. C’est devenu la norme cette saison pour les joueuses de Paulo Cesar, mais la venue des championnes de France déroge à la règle. Le duel historique de Première Ligue se tiendra bien au Parc des Princes, les garçons étant en déplacement à Strasbourg durant ce week-end.