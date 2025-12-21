Ayant dû passer par six tours déjà, le FC Saint-Cyr Collonges se frotte pour la première fois à une formation de Ligue 1. N'ayant toujours pas encaissé de buts dans la compétition, l’équipe de Clément Guillot veut s’appuyer sur ce secteur défensif pour, pourquoi pas, pousser l’OL à la séance des tirs au but.

Pour l’OL, le match de ce dimanche soir est celui d’une entrée en lice en Coupe de France. Pour son adversaire, l’aventure a commencé il y a déjà bien longtemps dans cette campagne 2025-2026. C’était le 14 septembre dernier sur la pelouse du Centre Dombes Football. Une entrée au 3e tour et donc cinq autres matchs qui ont suivi pour atteindre ces 32es de finale historiques pour le club. Pour y parvenir, Clément Guillot a pu s’appuyer sur une stratégie défensive solide, notamment sur les deux derniers matchs contre Thonon et Rhône Vallées.

Avec aucun but encaissé depuis le début de la campagne, le FC Saint-Cyr Collonges est impérial défensivement. "Cette statistique répond un petit peu à ce qu'on met en place au quotidien. Elle permet d'appuyer sur le projet de jeu et les choses qu'on travaille tous les jours, note Clément Guillot. Maintenant, on ne l’avait pas forcément ébruité les tours précédents parce qu'on ne voulait pas que ça serve de motivation pour nos adversaires (rires). Là, sur un match comme ça, on peut se permettre de le mettre un peu plus en avant."

"Le nouveau format aide les équipes inférieures"

Face à l’OL, l’adversité sera tout autre pour Sekhouba Souaré et ses coéquipiers. Le niveau montera non pas d’un cran, mais de plusieurs. Et même si Martin Satriano n’est pas l’attaquant de Ligue 1 le plus en confiance du moment, avec Afonso Moreira et Pavel Sulc, Paulo Fonseca a des arguments à faire valoir contre le club de Régional 1. Si l’on peut logiquement penser que la formation saint-cyrôte mettra le bus, Clément Guillot veut aussi profiter du nouveau format de la Coupe de France. "Le nouveau format aide les équipes inférieures. C'est une certitude. Sur les derniers tours, surtout le match contre Evian, on avait cette volonté dans un coin de notre tête de tenir tout au long du match, d'essayer évidemment de marquer si on pouvait le faire, mais de les emmener aux tirs au but parce qu'on sait qu'il n'y a pas les 30 minutes supplémentaires."

Un exercice qui ne rappelle pas de bons souvenirs à l’OL, éliminé par Bourgoin de cette manière il y a onze mois.