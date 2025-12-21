Actualités
Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges (Facebook du club)

OL - FC Saint-Cyr Collonges : une défense saint-cyrôte au révélateur

  • par David Hernandez

    • Ayant dû passer par six tours déjà, le FC Saint-Cyr Collonges se frotte pour la première fois à une formation de Ligue 1. N'ayant toujours pas encaissé de buts dans la compétition, l’équipe de Clément Guillot veut s’appuyer sur ce secteur défensif pour, pourquoi pas, pousser l’OL à la séance des tirs au but.

    Pour l’OL, le match de ce dimanche soir est celui d’une entrée en lice en Coupe de France. Pour son adversaire, l’aventure a commencé il y a déjà bien longtemps dans cette campagne 2025-2026. C’était le 14 septembre dernier sur la pelouse du Centre Dombes Football. Une entrée au 3e tour et donc cinq autres matchs qui ont suivi pour atteindre ces 32es de finale historiques pour le club. Pour y parvenir, Clément Guillot a pu s’appuyer sur une stratégie défensive solide, notamment sur les deux derniers matchs contre Thonon et Rhône Vallées

    Avec aucun but encaissé depuis le début de la campagne, le FC Saint-Cyr Collonges est impérial défensivement. "Cette statistique répond un petit peu à ce qu'on met en place au quotidien. Elle permet d'appuyer sur le projet de jeu et les choses qu'on travaille tous les jours, note Clément Guillot. Maintenant, on ne l’avait pas forcément ébruité les tours précédents parce qu'on ne voulait pas que ça serve de motivation pour nos adversaires (rires). Là, sur un match comme ça, on peut se permettre de le mettre un peu plus en avant."

    "Le nouveau format aide les équipes inférieures"

    Face à l’OL, l’adversité sera tout autre pour Sekhouba Souaré et ses coéquipiers. Le niveau montera non pas d’un cran, mais de plusieurs. Et même si Martin Satriano n’est pas l’attaquant de Ligue 1 le plus en confiance du moment, avec Afonso Moreira et Pavel Sulc, Paulo Fonseca a des arguments à faire valoir contre le club de Régional 1. Si l’on peut logiquement penser que la formation saint-cyrôte mettra le bus, Clément Guillot veut aussi profiter du nouveau format de la Coupe de France. "Le nouveau format aide les équipes inférieures. C'est une certitude. Sur les derniers tours, surtout le match contre Evian, on avait cette volonté dans un coin de notre tête de tenir tout au long du match, d'essayer évidemment de marquer si on pouvait le faire, mais de les emmener aux tirs au but parce qu'on sait qu'il n'y a pas les 30 minutes supplémentaires."

    Un exercice qui ne rappelle pas de bons souvenirs à l’OL, éliminé par Bourgoin de cette manière il y a onze mois.

    à lire également
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Micah plus qu'une simple doublure ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : une défense saint-cyrôte au révélateur 14:20
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Micah plus qu'une simple doublure ? 13:30
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Le FC Saint-Cyr Collonges, 240e adversaire de l’OL 12:40
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    En revenant à l’OL, Tolisso s’est fixé un objectif bien précis 11:50
    Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : ce dimanche, Guillot a bouleversé les habitudes 11:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Giraldez, Becho... les réactions après OL Lyonnes - Fleury (3-0) 10:15
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : une équipe remodelée mais compétitive ? 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, une effervescence à contenir avant l’OL 08:45
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    OL - Coupe de France : "Avoir des joueurs motivés et prêts à montrer leurs ambitions" 08:00
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes finit la phase aller sur un sans-faute 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout 20/12/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Coupe de France : le dernier groupe de l'OL en 2025 20/12/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : la programmation des trois matchs de janvier dévoilée 20/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges 20/12/25
    La collecte solidaire d'OL Lyonnes
    Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi 20/12/25
    Le Tram TCL T7 passant du côté du Parc OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : pas de parking relais à Eurexpo, ni de navettes tramway 20/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut