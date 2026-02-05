OL : Rémy Descamps, la coupe lui va bien

Seul vainqueur de la Coupe de France dans l'effectif lyonnais, Rémy Descamps est l'un des grands artisans de la qualification de l'OL contre Laval (2-0). Il s'offre surtout un nouveau clean sheet.

La politique de Paulo Fonseca est assez claire ces derniers mois. Dominik Greif opère en championnat, tandis que Rémy Descamps dispute les coupes. Le Français compte ainsi onze apparitions cette saison, son plus haut total depuis 2020-2021, lorsqu'il était à Charleroi (Belgique). Moins déterminant lors des deux-trois précédentes sorties, il a rehaussé le curseur mercredi contre Laval (2-0).

Sur les attaques rapides des Mayennais en première période, puis en fin de rencontre pour préserver le score, le gardien de 29 ans s'est montré décisif. Il faut dire que la Coupe de France est un peu son jardin, avec dix clean-sheets en seize apparitions au cours de sa carrière. Surtout, il a remporté à deux reprises l'épreuve avec Paris (2017) et Nantes (2022). Il est le seul dans ce cas au sein de l'effectif.

Six arrêts pour Descamps

Si l'OL est encore en course en 2026, il le doit en partie à son dernier rempart, auteur de six arrêts et de plusieurs sorties aériennes bien senties. "J'ai eu du travail, reconnaît-il. Après (homme du match), c'est vous qui le dites, mais il y a des mecs qui ont été conquérants comme Pavel (Šulc), par exemple, sur le premier but. C'est une action qui nous fait extrêmement de bien. On l'attendait déjà depuis un moment, mais ça a mis du temps à arriver. Il fallait être solide derrière."

Et quand on lui demande quel arrêt il a préféré, Rémy Descamps choisit d'englober l'ensemble de sa prestation. "Tous les ballons sont difficiles. Que ce soit les sorties ou même les frappes. Qu'elles soient contrées ou directes. Il faut être vigilant sur tous les ballons, martèle le natif de Marcq-en-Barœul. Faire les bons choix, c'est ce qu'on demande à un gardien. Je les ai faits."

L'Olympique lyonnais est passé proche de devoir gérer une séance de tirs au but contre le pensionnaire de Ligue 2. Une hypothèse que ne craignait pas forcément l'ancien Clermontois (2018-2019). "On les a préparés en amont. C'est quelque chose qui peut arriver, nous étions prêts. C'était une affiche stressante. Dès les premières minutes, on aurait pu s'endormir. Je n'ai pas touché énormément de ballons, mais j'ai eu beaucoup de boulot malgré ça, souligne-t-il. Il fallait rester actif."

Sept clean-sheets en onze matchs

Sans être l'élément le plus médiatique du groupe, Descamps se montre précieux. Avec sept "blanchissements" cette saison, il contribue au joli parcours des Rhodaniens dans les différentes compétitions. "Laval a eu des occasions. Rémy a fait une grande performance car l'adversaire a très bien contre-attaqué", loue Paulo Fonseca.

Pour lui et l'équipe, l'aventure continue. Rendez-vous en quarts de finale début mars. Avec l'ambition de voir encore plus haut. "Ça reste une qualification, maintenant on va aller au bout. Notre objectif, c'est de remporter quelque chose cette année, clame-t-il. Bien sûr qu'on veut aller loin dans tous les tournois. On veut maintenir ce niveau de confiance aussi donc il faut des victoires." Et pourquoi pas soulever, à titre personnel, une troisième Coupe de France en mai prochain.