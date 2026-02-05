Après la qualification en Coupe LFFP mercredi, les joueuses d'OL Lyonnes enchaînent ce dimanche contre l'AS Saint-Étienne. Le premier derby joué au Parc OL a déjà attiré 4 500 spectateurs, mais le club attend de viser encore un peu plus haut.

Qui a dit qu'il n'y avait pas de derby cette saison à Décines ? Si la descente des Verts en Ligue 2 a privé la section masculine de deux rendez-vous importants dans la saison, chez les Fenottes, la rivalité régionale est bien présente. Elle n'atteint pas le même niveau que chez les garçons, mais un derby reste un derby. Il sera d'ailleurs historique dimanche après-midi à 15h. En effet, l'OL Lyonnes recevra pour la première fois le club stéphanois du côté du Parc OL. Avec un horaire largement favorable à une sortie en famille en ce premier week-end de vacances scolaires, le club lyonnais espère bien rameuter du monde à Décines.

Des billets à moitié prix grâce au code OLETLY

En amont et en marge de cette rencontre, une opération a été lancée, comme c'est souvent le cas avec l'équipe féminine, autour d'une Roller Disco Party. Pour le moment, un peu plus de 4 500 billets ont trouvé preneur et l'OL Lyonnes vise logiquement un peu plus haut pour ce duel régional. Si la perspective de vivre un derby d'une autre façon que chez les garçons vous intrigue et/ou séduit, Olympique-et-Lyonnais vous permet de vous procurer des places à moitié prix grâce au code promo suivant : OLETLY. Il suffit de le rentrer en cliquant sur ce lien, pour que le billet plein tarif passe de 12€ à 6€.