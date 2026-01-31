Une expérience inédite en amont et en aval d'OL Lyonnes et Saint-Étienne dimanche 8 février (15 heures). Le club a prévu une animation spéciale pour le derby.

Il arrive vite. Dans une semaine, après le choc de ce dimanche face au PSG (15 heures), l'OL Lyonnes recevra Saint-Étienne. Rendez-vous pour ce derby le dimanche 8 février à 15 heures. Quatre semaines après avoir dominé l'ASSE en 16es de finale de la Coupe de France (0-6), les Rhodaniennes viseront un nouveau succès face au rival.

Le match se déroulera au Parc OL, qui fêtera à cette occasion le retour de Wendie Renard et de ses coéquipières. Elles n'y ont plus joué depuis le 20 décembre 2025, la pelouse ayant été changée juste avant la réception de Lens mi-janvier. Le calendrier a en plus prévu quatre déplacements sur les cinq premières rencontres de l'année. Voilà donc plus d'un mois que les joueuses de Jonatan Giráldez n'ont pas évolué dans leur enceinte.

Du roller en famille ou entre amis

À l'occasion du derby, le club a prévu une animation inédite pour ses supporters. Avant et après la partie, il prévoit une "Roller Disco Party". Il vous propose de venir circuler dans les coursives du stade en roller. Au son des musiques d'un DJ, l'évènement est ouvert aux enfants dès 8 ans, ainsi qu'aux adultes. Une activité gratuite pour les détenteurs d'une place pour la confrontation.

Rendez-vous de 13 heures à 14h30 ou de 17 heures à 19h30. A noter que des patins seront "disponibles en nombre très limité". Il est conseillé de venir avec son matériel. Les casques et protections sont "fortement recommandés." Des tickets pour l'affiche face aux Stéphanoises sont disponibles moyennant entre 7 et 12 euros pour le grand public.