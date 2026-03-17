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Les joueurs du Celta (@Celta de Vigo)

Futur adversaire de l'OL, le Celta est-il vraiment meilleur à l'extérieur ?

  • par Gwendal Chabas

    • Cette saison, le Celta a acquis la réputation d'être meilleur à l'extérieur qu'à domicile. C'est effectivement loin de ses bases qu'il obtient les meilleurs résultats en championnat.

    Le Celta de Vigo ferait partie des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Comme l'explique la presse locale en Espagne, les hommes de Claudio Giraldez sont la quatrième formation à avoir enregistré le moins de défaites loin de leurs bases dans les cinq grands championnats. Ils ont perdu seulement deux fois en Liga, face à Elche et la Sociedad. Ils ont même battu le Real Madrid au Bernabéu (0-2).

    Seuls le Bayern Munich (0), le Borussia Dortmund et l'AC Milan (1) font mieux. C'est autant qu'Arsenal, Hoffenheim et les Madrilènes, par exemple. Une statistique qui a de quoi faire peur aux Lyonnais. Ces derniers reçoivent le club de Galice jeudi en 8e de finale retour de la Ligue Europe. Et ils devront l'emporter s'ils veulent se qualifier après le nul à l'aller (1-1).

    8 victoires en 19 matchs à l'extérieur en Liga et C3

    On peut ajouter que le futur rival de l'OL a pris 1,71 unité en dehors du Balaídos, contre 1,21 chez eux. Le tout après 28 journées réparties équitablement. La différence est assez énorme entre les six succès et six nuls en déplacement, et les quatre victoires et cinq partages des points à la maison. Ce week-end, ils ont par exemple fait 1-1 du côté de Séville contre le Real Betis (1-1).

    En Ligue Europa, le Celta a remporté deux parties, pour deux revers en cinq matchs. Dans cette compétition, il semble davantage à l'aise sous les applaudissements de ses supporters (quatre rencontres gagnées en six confrontations). Un aspect assurant pour le groupe rhodanien avant ce duel capital.

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