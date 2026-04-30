Meilleur buteur de la réserve de l'OL cette saison, Daryll Benlahlou (19 ans) serait sur le point de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Alors que le jeune ailier droit niçois Kaïl Boudache (19 ans) devrait parapher son premier contrat professionnel à l'OL, les dirigeants rhodaniens se concentrent aussi sur les signatures des prospects de son Académie. Après Rémi Himbert, Angel Garcia et Tiago Gonçalves notamment, Daryll Benlahlou pourrait lui aussi passer professionnel, selon les informations de .

Comme Kaïl Boudache, il est issu de la génération 2006. International U23 avec l'Algérie, il réalise une saison pleine en National 3 sous les ordres de Gueïda Fofana. Il est le joueur le plus décisif de la réserve lyonnaise, avec huit buts et quatre passes décisives en 22 rencontres de championnat.

Un prêt envisagé

Déjà apparu à plusieurs reprises aux entraînements avec l'effectif de Paulo Fonseca, Daryll Benlahlou continue de gravir les échelons, lui qui est arrivé à l'OL en 2015, à neuf ans. Le natif de Givors pourrait bien être prêté, toujours selon les informations de Foot National, dès la saison prochaine par son club formateur, afin de continuer son développement en engrangeant du temps de jeu à un niveau supérieur. À l'image des cas Alejandro Gomes Rodríguez (Annecy) et Enzo Molebe (Montpellier), en Ligue 2 depuis janvier 2026.