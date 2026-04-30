Meilleur buteur de la réserve de l'OL cette saison, Daryll Benlahlou (19 ans) serait sur le point de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.
Alors que le jeune ailier droit niçois Kaïl Boudache (19 ans) devrait parapher son premier contrat professionnel à l'OL, les dirigeants rhodaniens se concentrent aussi sur les signatures des prospects de son Académie. Après Rémi Himbert, Angel Garcia et Tiago Gonçalves notamment, Daryll Benlahlou pourrait lui aussi passer professionnel, selon les informations de Foot National.
Comme Kaïl Boudache, il est issu de la génération 2006. International U23 avec l'Algérie, il réalise une saison pleine en National 3 sous les ordres de Gueïda Fofana. Il est le joueur le plus décisif de la réserve lyonnaise, avec huit buts et quatre passes décisives en 22 rencontres de championnat.
Un prêt envisagé
Déjà apparu à plusieurs reprises aux entraînements avec l'effectif de Paulo Fonseca, Daryll Benlahlou continue de gravir les échelons, lui qui est arrivé à l'OL en 2015, à neuf ans. Le natif de Givors pourrait bien être prêté, toujours selon les informations de Foot National, dès la saison prochaine par son club formateur, afin de continuer son développement en engrangeant du temps de jeu à un niveau supérieur. À l'image des cas Alejandro Gomes Rodríguez (Annecy) et Enzo Molebe (Montpellier), en Ligue 2 depuis janvier 2026.
De toute façon les jeunes qui performent en réserve il faut leur offrir l'opportunité d'un contrat pro. C'est gagnant-gagnant !
Quand on voit combien les jeunes joueurs qui jouent en L1 peuvent être vendu... D'ailleurs je pense que Nice risque d'y perdre gros à ne pas faire signer leur jeune ailier rapidement.
Les prêts c'est une très bonne idée à condition que les jeunes aient du temps de jeu (cf Endrick chez nous). Je crois que pour pour Molebe et AGR il y a eu des périodes de creux... Assez dommage quand on sait qu'ils auraient pu nous être utile quand toute l'attaque était à l'infirmerie.
Tu penses bien que Nice ont essayé de le signer Boudache, mais vu qu'ils ont aucun pognon (Ratcliffe ne veut plus du club) ils ont fait une proposition ridicule, et il a préféré partir