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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve maintenue en National 3

  • par Tristan Le Pezennec

    • Malgré sa lourde défaite à Alès (3-0), l'équipe réserve de l'Olympique lyonnais s'est maintenue en National 3 pour la troisième saison consécutive.

    Cela fait désormais trois ans que la réserve de l'Olympique lyonnais a quitté le quatrième échelon du foot français, d'abord la CFA, puis le National 2. Aujourd'hui en National 3, l'OL vient d'officialiser son maintien en dépit d’une correction subie sur la pelouse du stade Pibarot d’Alès (3-0).

    Malgré la présence de plusieurs éléments de l’effectif professionnel dans le onze de départ (Kango, De Carvalho, Gonçalves, Hamdani) ou de l’homme en forme côté lyonnais, Daryll Benlahlou, les Gones ont été dépassés d’entrée, incapables de rivaliser face à l’intensité proposée par les Gardois. Menés 3-0 à la mi-temps, ils ne sont même pas parvenus à réagir dans le second acte.

    Une année 2026 compliquée

    Ils ne capitalisent donc pas sur leur très belle victoire face à la réserve de Montpellier (4-1), et retombent dans leurs travers d’une année 2026 plus que délicate. Les coéquipiers de Prince Mbatshi viennent tout de même d’assurer leur maintien grâce aux différentes contre-performances de leurs concurrents. Avec sept points d’avance à deux journées de la fin sur l’ASPTT Dijon, douzième, l’OL est tranquille pour sa fin de saison. Il valait mieux, car elle affrontera La Duchère puis Bourgoin pour terminer sa saison, deux cadors de la poule H de National 3.

    Gueïda Fofana repartira-t-il pour une huitième année à la tête la réserve, alors qu’il vient sûrement de vivre son exercice le plus décevant ? Si oui, avec quel effectif ? Il commence semble-t-il déjà à préparer la saison prochaine car Kenan Doganay, capitaine des U19, et Walid Nechab, deux éléments très prometteurs de la génération 2009, faisaient partie du groupe convoqué pour le déplacement à Alès. Il sera intéressant de voir les choix qu’il opérera pour ces deux dernières rencontres.

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