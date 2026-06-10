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Alice Sombath (OL Lyonnes) avec la France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La France et les joueuses d'OL Lyonnes iront au Mondial

  • par Gwendal Chabas

    • Elle a eu peur lors de ses qualifications. Malgré un parcours tumultueux, la France et ses Lyonnaises sont qualifiées pour la Coupe du monde 2027. Melvine Malard est l'héroïne du rassemblement.

    Rien n'a été simple pour la France. Certes, elle a conclu par deux victoires les éliminatoires au Mondial 2027, mais son parcours fut compliqué par sa double confrontation contre les Pays-Bas (une défaite et un nul). En ce mois de juin, Laurent Bonadei et son groupe étaient sous pression car ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains. Mais les Néerlandaises ont cédé en Irlande (3-2), redonnant l'avantage aux Bleues.

    Une petite avance qu'elles ont réussi à fructifier mardi soir à Grenoble face à ces mêmes Irlandaises. Avec un 11 similaire à celui qui a battu la Pologne vendredi dernier (0-2), les Françaises ont d'abord imposé leur rythme, mais sans se créer des occasions nettes. La délivrance est intervenue juste avant la pause, grâce à Melvine Malard. Déjà buteuse et passeuse la semaine dernière, l'attaquante a cette fois-ci marqué d'un superbe retourné acrobatique (1-0, 40e).

    La France a joué 20 minutes à 10

    L'équipe n'a pas été aussi souveraine après le repos. Son adversaire a inquiété la gardienne Constance Picaud-Inconnu à quelques reprises (68e et 78e). À la 72e minute, l'exclusion de Thiniba Samoura pour deux avertissements aurait pu tout relancer. Finalement, les coéquipières d'Alice Sombath et Selma Bacha, titulaires, ont tenu devant le va-tout de l'Irlande. Marie-Antoinette Katoto (69e) et Wassa Sangaré (89e) sont entrées en jeu, mais pas Vicki Becho, ni Maéline Mendy.

    Loin d'être glorieuse, la campagne de la France dans ses qualifications se termine donc positivement. Avec 13 unités en 6 matchs, elle devance les Pays-Bas (11). Comme le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, les Françaises évitent de périlleux barrages, et seront au rendez-vous au Brésil l'an prochain. Mais avec quelles ambitions ? Ce sera toute la question des 12 mois à venir.

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