La France a réussi sa mission vendredi en Pologne avec une victoire 2-0. Dans le même temps, les Pays-Bas ont perdu en Irlande, et ouvert la voie à une qualification directe pour le Mondial 2027.

On avait laissé la France en délicatesse dans sa poule des éliminatoires à la Coupe du monde. Après deux matchs infructueux face aux Pays-Bas en avril (une défaite et un nul), elle devait impérativement réagir en Pologne. Vendredi, Laurent Bonadei et son groupe ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher : la victoire. Les Bleues ont gagné 2 à 0, faisant la différence au retour des vestiaires.

Maladroites en première période, elles ont rectifié le tir ensuite. L'ancienne Lyonnaise Melvine Malard s'est signalée par un but (47e), avant de donner la balle du 2 à 0 à Sandy Baltimore à l'heure de jeu. En face, les Polonaises n'avaient pas les armes pour revenir, malgré un début de partie intéressant et une réalisation annulée suite à une faute sur la gardienne Constance Picaud-Inconnu. Ewa Pajor, qui avait fait si mal à OL Lyonnes avec Barcelone en finale de Ligue des champions (4-0), n'a pas pesé.

Côté rhodanien, Selma Bacha et Alice Sombath étaient titulaires en défense. Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto sont entrées à la 67e sur le front de l'attaque. En revanche, les jeunes Maéline Mendy et Julie Swierot devront attendre avant de faire leurs grands débuts chez les A.

La France a son destin en main

Pour les Françaises, la bonne nouvelle de la soirée nous vient de Cork, où l'Irlande a dominé à la surprise générale les Néerlandaises. Avec Damaris Egurrola dans le 11, ces dernières espéraient poursuivre sur leur lancée de la précédente trêve. Mais ce sont au contraire les Irlandaises qui ont remporté le bras de fer. Les Bataves ont répondu à leur adversaire qui a mené deux fois au score, mais ce sont bien les joueuses de l'archipel qui ont forcé la décision à la 90e minute (3-2).

Ce qui fait les affaires de la France. Avec dix points, elle a repris le contrôle de la poule, une longueur devant l'Irlande et deux devant les Pays-Bas. Attention, les Tricolores doivent impérativement conserver cette première place afin de se qualifier directement pour la Coupe de France. Elles devront pour cela battre l'Irlande mardi à Grenoble, où au moins obtenir un nul lors de cette ultime journée, et espérer que les Néerlandaises ne gagnent pas contre la Pologne. En cas d'égalité, ce seraient les coéquipières de Damaris Egurrola qui passeraient devant sur le fil.