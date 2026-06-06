Actualités
Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Éliminatoires Coupe du Monde : la France et ses Lyonnaises font la bonne opération

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • La France a réussi sa mission vendredi en Pologne avec une victoire 2-0. Dans le même temps, les Pays-Bas ont perdu en Irlande, et ouvert la voie à une qualification directe pour le Mondial 2027.

    On avait laissé la France en délicatesse dans sa poule des éliminatoires à la Coupe du monde. Après deux matchs infructueux face aux Pays-Bas en avril (une défaite et un nul), elle devait impérativement réagir en Pologne. Vendredi, Laurent Bonadei et son groupe ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher : la victoire. Les Bleues ont gagné 2 à 0, faisant la différence au retour des vestiaires.

    Maladroites en première période, elles ont rectifié le tir ensuite. L'ancienne Lyonnaise Melvine Malard s'est signalée par un but (47e), avant de donner la balle du 2 à 0 à Sandy Baltimore à l'heure de jeu. En face, les Polonaises n'avaient pas les armes pour revenir, malgré un début de partie intéressant et une réalisation annulée suite à une faute sur la gardienne Constance Picaud-Inconnu. Ewa Pajor, qui avait fait si mal à OL Lyonnes avec Barcelone en finale de Ligue des champions (4-0), n'a pas pesé.

    Côté rhodanien, Selma Bacha et Alice Sombath étaient titulaires en défense. Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto sont entrées à la 67e sur le front de l'attaque. En revanche, les jeunes Maéline Mendy et Julie Swierot devront attendre avant de faire leurs grands débuts chez les A.

    La France a son destin en main

    Pour les Françaises, la bonne nouvelle de la soirée nous vient de Cork, où l'Irlande a dominé à la surprise générale les Néerlandaises. Avec Damaris Egurrola dans le 11, ces dernières espéraient poursuivre sur leur lancée de la précédente trêve. Mais ce sont au contraire les Irlandaises qui ont remporté le bras de fer. Les Bataves ont répondu à leur adversaire qui a mené deux fois au score, mais ce sont bien les joueuses de l'archipel qui ont forcé la décision à la 90e minute (3-2).

    Ce qui fait les affaires de la France. Avec dix points, elle a repris le contrôle de la poule, une longueur devant l'Irlande et deux devant les Pays-Bas. Attention, les Tricolores doivent impérativement conserver cette première place afin de se qualifier directement pour la Coupe de France. Elles devront pour cela battre l'Irlande mardi à Grenoble, où au moins obtenir un nul lors de cette ultime journée, et espérer que les Néerlandaises ne gagnent pas contre la Pologne. En cas d'égalité, ce seraient les coéquipières de Damaris Egurrola qui passeraient devant sur le fil.

    à lire également
    Elma Junttila Nelhage (OL Lyonnes) n'a pas rejoint la Suède
    1 commentaire
    1. chignol
      chignol - sam 6 Juin 26 à 10 h 25

      Euuuuh Gwendal : "...afin de se qualifier directement pour la Coupe de France" ??? 😲

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    L'OL dédommagé pour ses joueurs présents à la Coupe du monde 10:10
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    Éliminatoires Coupe du Monde : la France et ses Lyonnaises font la bonne opération 09:25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Mercato : cet été, "l'état d'esprit" sera à nouveau au cœur de la stratégie de l'OL 08:40
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL : un duel Yvan Konan - Mathys De Carvalho au tournoi Maurice Revello 08:00
    Anthony Lopes avec le FC Nantes
    Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1 07:30
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur nos différents réseaux sociaux 05/06/26
    Selma Bacha (France), dépitée
    Pologne - France : deux joueuses d'OL Lyonnes titulaires 05/06/26
    Bryan Bergougnoux et Sidney Govou lors d'OL - Bordeaux
    OL : une cagnotte ouverte pour la femme et les quatre enfants de Bergougnoux 05/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vitinho, défenseur de Botafogo
    Mercato : l'OL sur la piste d'un joueur de Botafogo ? 05/06/26
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    Endrick : "Aller à l’OL, l’une des meilleures décisions de ma vie" 05/06/26
    Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon
    Les obsèques de Bryan Bergougnoux auront lieu ce lundi 8 juin 05/06/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Un programme chargé pour les internationales d’OL Lyonnes ce vendredi 05/06/26
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    L’arrivée d’Endrick à l’OL a boosté les audiences au Brésil 05/06/26
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) nommé pour le titre de meilleur jeune et de meilleur joueur de Premier League 05/06/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Becho en tête des minutes jouées à OL Lyonnes 05/06/26
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes défait lors de sa tournée en Martinique 05/06/26
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    La pelouse du Parc OL en bas du classement de la Ligue 1 05/06/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Pavel Šulc (OL) décisif dans la victoire de la Tchéquie 05/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut