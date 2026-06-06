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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

L'OL dédommagé pour ses joueurs présents à la Coupe du monde

  • par Gwendal Chabas

    • En envoyant quelques joueurs au Mondial, l'OL recevra un petit billet de la FIFA. En effet, les clubs perçoivent un dédommagement, qui est amené à évoluer en fonction des performances des sélections.

    Évidemment, l'OL aimerait pouvoir compter sur Moussa Niakhaté, Pavel Šulc ou encore Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico rapidement dans la saison. Mais il ne serait pas non plus contre un grand parcours de ses représentants à la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Car il sera dédommagé pour chaque jour que passent ses footballeurs en sélection. La FIFA a annoncé vendredi qu'elle distribuerait 4 320 euros "par jour et par joueur" aux équipes qui libèrent leurs internationaux pour le tournoi.

    Quelques milliers d'euros pour l'OL

    À ça s'ajoutera un autre pécule en fonction "de l'inclusion sur la feuille de match et du temps de jeu". Le calcul final sera dévoilé "à l'issue de la compétition", précise l'instance. En effet, il sera intéressant de savoir quel sera exactement le total auquel aura droit l'Olympique lyonnais. Au vu de la santé financière, les dirigeants ne cracheront pas sur quelques milliers d'euros.

    À voir aussi comment est géré le cas des éléments prêtés et qui reviennent dans leur club. Dans le Rhône, cela concerne Duje Caleta-Car (Croatie) et Matt Turner (États-Unis). Sans oublier Endrick, dont le contrat court jusqu'au 30 juin, avant qu'il ne soit officiellement à nouveau l'attaquant du Real Madrid.

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