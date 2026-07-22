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(Photo by Michal CIZEK / AFP)

OL - Sparta : la billetterie du match aller ouvre ce jeudi à Prague

  • par Thomas Dioudonnat

    • À deux semaines de l'entrée en lice de l'OL en Ligue des champions, les supporters ignorent encore les conditions du déplacement à Prague.

    Le Sparta Prague a précisé les modalités de sa billetterie pour la rencontre de Ligue des champions face à l'OL. Le match aura lieu le mardi 4 août à 20h dans son antre de la Letná Arena, une enceinte pouvant accueillir 18 300 spectateurs. La confrontation à Décines est programmée le mardi 11 août, mais l'horaire n'a pas encore été officialisé par l'UEFA.

    Billetterie ouverte, heure du match non connue

    La vente débutera ce vendredi 25 juillet pour les abonnés du club de la capitale tchèque, avec une réduction de 30 % sur l'ensemble des tarifs. Ces derniers s'échelonneront entre 33 € et 53 € par place selon la catégorie retenue. La vente des places sera ensuite ouverte au grand public à partir du 28 juillet.

    Aucune information concernant le parcage réservé aux supporters lyonnais n'a cependant filtré pour le moment. La saison dernière, ces derniers avaient pourtant été nombreux à voyager à travers toute l'Europe pour encourager leur équipe favorite.

    Côté rhodanien, la billetterie du match retour est d'ores et déjà ouverte sur le site officiel de l'OL. Les supporters lyonnais peuvent donc réserver leur place dès à présent pour la réception des Tchèques dans le Rhône.

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