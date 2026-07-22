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Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d'OL - PSG
Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

OL : Ernest Nuamah retrouve enfin le groupe de Paulo Fonseca

  • par Thomas Dioudonnat
  • 12 Commentaires

    • De retour de ses vacances post-Mondial, Ernest Nuamah a rejoint ses coéquipiers hier soir en Allemagne pour le stage de préparation de l'OL.

    Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Mardi soir, dans l'espace de restauration où étaient réunis les joueurs et le staff de l'OL, Ernest Nuamah a retrouvé le groupe pour la première fois de la préparation estivale. Le tout dans une ambiance chaleureuse : accolade appuyée avec Paulo Fonseca et complicité remarquée avec son capitaine Corentin Tolisso

    Un anglophone dans un OL cosmopolite

    Sa réintégration se fera d'autant plus naturellement que le vestiaire lyonnais est en pleine mue linguistique. Anglophone de naissance, Nuamah évolue désormais dans un effectif où sa langue natale fait quasi office de langue de travail. Un contexte à mille lieues de l'acclimatation contrastée qu'il avait éprouvée en 2023, à une époque où le vestiaire était nettement plus francophone. Il jouit désormais d'un tout autre statut dans l'effectif lyonnais.

    En vacances depuis deux semaines après son élimination en 16es de finale du Mondial avec le Ghana (défaite 1-0 face à la Colombie), le gaucher a donc intégré le rassemblement en Allemagne, où il effectuera la préparation jusqu'au 24 juillet

    Retrouver le rythme avant le Sparta Prague

    L'objectif est double. Retrouver d'abord les automatismes après plus d'un an de pépins physiques. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en avril 2025, Nuamah n'avait rejoué qu'en toute fin de saison dernière, lors des trois dernières rencontres de championnat. "Malick et Ernest seront dans le groupe [...] Ils seront prêts pour aider l'équipe si nous en avons besoin. C'est important d'avoir cette solution, je suis content", soulignait alors Paulo Fonseca à propos de ces retours éphémères de fin de saison.

    Retrouver ensuite le goût de la compétition européenne. Son dernier match sur la scène continentale remonte au 13 mars 2025, face au FC Bâle en Ligue Europa, un rendez-vous marqué par un doublé retentissant. À quelques jours du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Sparta Prague, l'international ghanéen (16 sélections) aura à cœur d'être prêt pour cette double confrontation. À défaut d'avoir été un titulaire indiscutable avec les Black Stars, il aura pu retrouver un peu de rythme au Mondial, une aubaine pour l'OL.

    Le Ghanéen va retrouver Mads Bidstrup

    Un autre motif de satisfaction estivale pour le numéro 37 : ses retrouvailles avec un ancien complice. Le percutant gaucher va ainsi partager le vestiaire avec la recrue Mads Bidstrup, qu'il côtoyait déjà au FC Nordsjælland, au Danemark. Le milieu danois n'avait d'ailleurs pas caché son enthousiasme au moment de sa présentation. "J'espère qu'il sera content de me voir parce que dans le Nordsjælland, il en avait un peu marre de moi, je ne le lâchais pas d'une semelle. On voyait tout de suite qu'il était tout simplement un joueur extraordinaire, doté d'un talent incroyable."

    Autre perspective réjouissante : la reconstitution d'une paire d'ailiers composée de Nuamah à droite et de Malick Fofana à gauche. Paulo Fonseca était parvenu à intégrer parfaitement le Ghanéen dans son système avant sa blessure. Une combinaison qui a cruellement manqué la saison dernière, même si l'absence du Belge fut plus qu'honorablement compensée par la révélation Afonso Moreira

    Un retour dans le groupe que les fans ont accueilli avec soulagement sur les réseaux sociaux, ravis de voir les deux feux follets réintégrer la préparation.

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    12 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 22 Juil 26 à 8 h 55

      Comme disait Aulas , c'est une nouvelle recrue pour la saison .

      Tous ces ailiers auront à servir Lois Openda , qui est chaud pour venir à l'OL , séduit par le projet .

      Pendant ce temps , Tagliafico a demandé à partir , il aura terminé sa carrière lyonnaise de bien triste manière .

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 03

      Et ce n'est pas tout , le 6 technique qui remplacerait avantageusement notre panzer Tessmann , est dans les cibles !

      Un Kanté , mais de plus grande taille ( 1m89 ) , qui donnerait du poids à notre milieu :

      vous validez l'idée ?

      https://www.mediasportif.fr/2026/07/22/ol-le-club-cible-un-jeune-milieu-de-west-ham-et-les-supporters-valident-lidee/

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      1. OLVictory
        OLVictory - mer 22 Juil 26 à 9 h 12

        Et Bidstrup, il ne joue pas en 6 ?

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        1. Juni38
          Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 16

          non ce n'est pas une sentinelle , son poste est plutot milieu central

        2. OLVictory
          OLVictory - mer 22 Juil 26 à 9 h 35

          Ah d'accord. Pourtant il me semble que les stats que j'avais vues de lui le définissaient très clairement en milieu récupérateur. A l'opposé il avait des stats très faibles en relance. Et lorsqu'il a joué avec Morton et Coco j'ai eu l'impression qu'il jouait plutôt le rôle de la sentinelle, mais j'ai pu me tromper.

        3. Juni38
          Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 45

          à défaut d'en avoir une , mais la recrue de ce jeune va changer la donne ; lui c'est un spécialiste du poste , et athlétique mais aussi technique , le rêve de laurent blanc ( et de Juninho ) enfin réalisé .
          La cellule de recrutement bosse vraiment bien , ils font un sacré boulot .

    3. J.F.ol
      J.F.ol - mer 22 Juil 26 à 9 h 06

      On ne l'a pas vu ou très peu en coupe du monde
      Son niveau laisse à désirer, tout comme Fofana, ont du mal a revenir

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 20

        je l'avais trouvé très dynamique et plein de volonté , lorsqu'il est réapparu en fin de saison .
        Après une si longue blessure c'est normal qu'il ne performe pas tout de suite

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    4. Avatar
      Sherman28 - mer 22 Juil 26 à 9 h 08

      Il va falloir faire le grand ménage avant de voir débarquer ces deux là... Openda ce serait tout de même une belle pioche, mais je ne vois pas comment ça peut se concrétiser financièrement

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 18

        ils ont fait une offre plus interessante que celle des lensois , je ne sais pas par quelle magie mais ils ont trouvé les moyens de mettre le paquet sur ce 9 ( et c'est une très bonne chose , c'est un poste absolument crucial )
        Et l'OL est redevenu un club attractif de ligue 1 , grâce à l'excellent travail du staff .

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    5. Avatar
      olgoneforever - mer 22 Juil 26 à 9 h 23

      Fofana ...Openda...Nuamah... ce serait sympa !
      Trois A pour être toujours là !
      Faudra que les tracas physiques soient plus là...
      Pour jouer au Groupama !

      En parlant des 3A un salut aux organisateurs de Epoq' auto ! Toujours géant ce salon!

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 22 Juil 26 à 9 h 36

        si ce trio retrouvait son meilleur niveau , ils feraient mal à n'importe quelle équipe .

        en doublure nos jeunes pousses : Boudache Himbert Duranville

        ça aurait de la gueule

        On peut jouer le podium avec cette équipe , le milieu prend une bonne tournure aussi .
        Reste la défense à consolider

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