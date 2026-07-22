OL : Ernest Nuamah retrouve enfin le groupe de Paulo Fonseca

De retour de ses vacances post-Mondial, Ernest Nuamah a rejoint ses coéquipiers hier soir en Allemagne pour le stage de préparation de l'OL.

Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Mardi soir, dans l'espace de restauration où étaient réunis les joueurs et le staff de l'OL, Ernest Nuamah a retrouvé le groupe pour la première fois de la préparation estivale. Le tout dans une ambiance chaleureuse : accolade appuyée avec Paulo Fonseca et complicité remarquée avec son capitaine Corentin Tolisso.

Un anglophone dans un OL cosmopolite

Sa réintégration se fera d'autant plus naturellement que le vestiaire lyonnais est en pleine mue linguistique. Anglophone de naissance, Nuamah évolue désormais dans un effectif où sa langue natale fait quasi office de langue de travail. Un contexte à mille lieues de l'acclimatation contrastée qu'il avait éprouvée en 2023, à une époque où le vestiaire était nettement plus francophone. Il jouit désormais d'un tout autre statut dans l'effectif lyonnais.

En vacances depuis deux semaines après son élimination en 16es de finale du Mondial avec le Ghana (défaite 1-0 face à la Colombie), le gaucher a donc intégré le rassemblement en Allemagne, où il effectuera la préparation jusqu'au 24 juillet

Retrouver le rythme avant le Sparta Prague

L'objectif est double. Retrouver d'abord les automatismes après plus d'un an de pépins physiques. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en avril 2025, Nuamah n'avait rejoué qu'en toute fin de saison dernière, lors des trois dernières rencontres de championnat. "Malick et Ernest seront dans le groupe [...] Ils seront prêts pour aider l'équipe si nous en avons besoin. C'est important d'avoir cette solution, je suis content", soulignait alors Paulo Fonseca à propos de ces retours éphémères de fin de saison.

Retrouver ensuite le goût de la compétition européenne. Son dernier match sur la scène continentale remonte au 13 mars 2025, face au FC Bâle en Ligue Europa, un rendez-vous marqué par un doublé retentissant. À quelques jours du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Sparta Prague, l'international ghanéen (16 sélections) aura à cœur d'être prêt pour cette double confrontation. À défaut d'avoir été un titulaire indiscutable avec les Black Stars, il aura pu retrouver un peu de rythme au Mondial, une aubaine pour l'OL.

Le Ghanéen va retrouver Mads Bidstrup

Un autre motif de satisfaction estivale pour le numéro 37 : ses retrouvailles avec un ancien complice. Le percutant gaucher va ainsi partager le vestiaire avec la recrue Mads Bidstrup, qu'il côtoyait déjà au FC Nordsjælland, au Danemark. Le milieu danois n'avait d'ailleurs pas caché son enthousiasme au moment de sa présentation. "J'espère qu'il sera content de me voir parce que dans le Nordsjælland, il en avait un peu marre de moi, je ne le lâchais pas d'une semelle. On voyait tout de suite qu'il était tout simplement un joueur extraordinaire, doté d'un talent incroyable."

Autre perspective réjouissante : la reconstitution d'une paire d'ailiers composée de Nuamah à droite et de Malick Fofana à gauche. Paulo Fonseca était parvenu à intégrer parfaitement le Ghanéen dans son système avant sa blessure. Une combinaison qui a cruellement manqué la saison dernière, même si l'absence du Belge fut plus qu'honorablement compensée par la révélation Afonso Moreira.

Un retour dans le groupe que les fans ont accueilli avec soulagement sur les réseaux sociaux, ravis de voir les deux feux follets réintégrer la préparation.