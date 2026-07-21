OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de Nottingham Forest ?

Vice-champion du monde depuis dimanche, Nicolas Tagliafico va profiter d'un peu de vacances avant de revenir à l’OL. Même si son avenir reste toujours incertain.

Il aura bien le droit à des applaudissements à son retour à l’entraînement, mais Nicolas Tagliafico ne reviendra pas à l’OL en qualité de double champion du monde. La faute à une finale perdue dimanche avec l’Argentine contre l’Espagne (1-0, ap). Forcément marqué par ce revers, le latéral est rentré au pays et va maintenant pouvoir profiter d’un peu de vacances. Suspendu pour Sparta Prague - OL, le 4 ou 5 août prochain, Tagliafico n’aurait de toute façon pas été assez prêt pour disputer ce match, tout comme pour le retour le 11 août. La question est de savoir si l’Argentin sera encore un joueur lyonnais à ce moment-là. Il lui reste encore un an de contrat et la réponse se voudrait positive.

L'OL vraiment prêt à faire affaire avec Nottingham ?

Seulement, l’OL a désormais trois latéraux à gauche avec l’arrivée de Mohamed Ouédraogo et il va bien falloir dégraisser entre Abner et Tagliafico. À l’heure actuelle, le vice-champion du monde semble celui avec le plus de prétendants. Il y a quelques jours, le Deportivo La Corogne, fraîchement promu en Liga, aurait montré son intérêt. Le club espagnol n’est pas le seul puisque des médias britanniques avancent que Nottingham Forest serait également sur le coup et devrait ouvrir des discussions avec son homologue français, avec qui les relations pourraient bien être fraiches suite aux différents dossiers sous l’ère Textor… Quoi qu’il en soit, entre Abner et Tagliafico, il faudra bien qu’un parte d’ici à la fin du mercato.