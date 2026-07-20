OL - Sparta Prague : les Lyonnais réagissent au tirage au sort

Après leur séance d’entrainement lundi matin, les joueurs de l’OL ont pris connaissance du nom de leur adversaire lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Un tirage forcément spécial pour Pavel Šulc.

À la différence des supporters de l’OL, ils n’étaient pas devant leur ordinateur et connectés sur le site de l’UEFA pour suivre le tirage au sort de la Ligue des champions. Ce lundi, en fin de matinée, les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient avant tout en pleine séance d’entrainement pour attaquer cette semaine à l’Adidas Campus. Cela ne les a pas empêchés d’être rapidement mis au courant que le Sparta Prague sera leur adversaire au troisième tour de qualification. "Un match difficile" pour Mads Bidstrup et Orel Mangala, comme ils l’ont confié aux médias du club.

"On sera prêts"

Néanmoins, affronter le Sparta aura forcément un goût particulier pour Pavel Šulc. Un an après son départ, l’attaquant devrait retourner pour la première fois au pays et "c’est bien. On va retrouver Adam (Karabec), ce sera dans mon pays donc c’est bien. Mais ce sera un match très difficile." Les Lyonnais ont désormais un peu plus de quinze jours pour préparer cette échéance, mais "on fait une bonne pré-saison, on travaille bien donc on sera prêts", prévient Bidstrup. Il ne reste plus qu'à le montrer sur le terrain à présent.