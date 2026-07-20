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Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue des champions : quels sont les adversaires potentiels de l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce lundi, le tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions a lieu à midi. L'OL connaîtra enfin son adversaire, même s'il pourrait patienter encore un peu suivant le tirage.

    Cela n'a pas la même saveur qu'un vrai tirage, mais il restera tout aussi important. Ce lundi, au moment d'attaquer leur déjeuner, les supporters de l'OL seront pourtant bien devant leur écran pour suivre le tirage au sort du troisième tour de la Ligue des champions. Car, il y a bien longtemps que le club lyonnais n'a pas eu son nom associé à celui de la prestigieuse compétition. Mais aussi parce que cela va conditionner en grande partie le début de saison de l'OL, sa suite mais aussi son mercato. Alors oui, ce lundi midi, tout le monde sera attentif pour connaître le nom du premier adversaire officiel lyonnais dans cette saison 2026-2027.

    Pas de garantie de recevoir au retour

    Ils sont au nombre de cinq, même si quatre possibilités seulement. En effet, le Sturm Graz affronte Heart of Midlothian au deuxième tour et seul l'un d'eux pourra potentiellement affronter l'OL au tour suivant. Si le club lyonnais, tête de série dans ce tirage, doit affronter le club autrichien ou le club écossais, il devra patienter jusqu'au 28 juillet pour connaître son idée finale. Pour le reste, Paulo Fonseca et ses joueurs seront fixés dès ce lundi avec un affrontement contre l'Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague ou le NEC Nimègue. Qu'importe le tirage, l'OL jouera son match aller le 4 ou 5 août et le retour le 11 août. Avec aucune garantie de recevoir au retour.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 20 Juil 26 à 9 h 56

      Si on tombe sur le vainqueur de Sturm Graz contre Heart of Midlothian, on aura une semaine pour organiser un éventuel déplacement. Ça va être chaud en pleine période de congés.

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