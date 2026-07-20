OL : qui dit stage, dit bizutages pour les recrues

Depuis samedi, l’OL a pris possession de l’Adidas Campus à Herzogenaurach. Après une première séance d'entraînement dimanche, les recrues ont eu le droit à la traditionnelle chanson au moment du dîner.

Un stage estival n’est jamais vraiment une partie de plaisir pour les joueurs. Ces derniers savent qu’ils vont avoir le droit à un travail intense, même si Paulo Fonseca a concédé que l’accent serait bien plus mis sur le jeu en Allemagne. Toutefois, cette semaine loin de Lyon a aussi pour objectif de créer une cohésion qui pourrait renverser des montagnes durant la saison. L’exemple de la saison passée en est plutôt un bon et le staff lyonnais espère bien que les quelques jours passés à Herzogenaurach permettront de retrouver cette alchimie. Une vie en groupe et donc l’occasion pour les nouvelles recrues de faire plus ample connaissance avec leurs nouveaux partenaires.

Boudache et Duranville ce lundi ?

Mais qui dit arrivée, dit également "bizutage", même si ce terme n’est plus réellement approprié dans la société actuelle. Alors, comme le veut la tradition, les petits nouveaux, qu'ils soient dans le groupe ou le staff, ont dû se prêter à l’exercice de la chanson devant tout le groupe. Dimanche, pour le premier dîner collectif à l’Adidas Campus, ce sont Mads Bidstrup, qui a chanté "We Found Love" de Rihanna, et Mohamed Ouédraogo qui ont été les premiers à passer. Quelque chose nous dit que ce lundi, Kaïl Boudache et Julien Duranville ne devraient pas y échapper, pour le plus grand bonheur de Corentin Tolisso.