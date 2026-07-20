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Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : plus qu'une semaine avant de revoir les Lyonnaises

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Dernière ligne droite pour les vacances des Lyonnaises. Dans une semaine, Jonatan Giráldez retrouvera son groupe pour lancer la préparation.

    On ne s'attendait pas à ça, mais OL Lyonnes a été actif dans le sens des départs ces derniers jours. Kadidiatou Dianimis les voiles vers le London City Lionesses, autre club du groupe Kynisca présidé par Michele Kang. Et elle n'est pas la seule à être partie du Rhône cet été. Les défenseures Kysha Sylla (Juventus) et Sofie Svava (Côme) ne sont plus là. Le groupe de Jonatan Giráldez ne sera donc pas tout à fait le même dans une semaine au moment de la reprise. Le lundi 27 juillet, les Lyonnaises ont rendez-vous pour le début de la présaison.

    Quatre amicaux au programme

    Un peu plus d'un mois de préparation pour cet effectif qui aura quatre amicaux au programme. Il défiera la Real Sociedad au GOLTC (8 août), avant un stage en Allemagne, au campus Adidas de Herzogenaurach, du 13 au 21 août. Durant ce séjour, les coéquipières de Wendie Renard affronteront l'Eintracht Francfort (16/08) et Aston Villa (21/08). De retour à Lyon, elles finiront cette période par la réception de London City Lionesses. Un match qui se jouera le 29 août.

    L'occasion d'intégrer les trois recrues estivales : Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir et la gardienne Maria Luisa Grohs. Objectif, monter en puissance pour le début du championnat le 4 septembre à Fleury. Mais surtout anticiper en prévision des grandes échéances européennes de la première moitié d'exercice.

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    2 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - lun 20 Juil 26 à 16 h 09

      Oui, mais quelles lyonnaises ? ...

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - lun 20 Juil 26 à 16 h 09

      Salma Paralluelo est de plus en plus annoncée à OL Lyonnes, patience ?

      Signaler

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