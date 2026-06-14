Depuis 2015, OL Lyonnes a toujours eu au moins une joueuse allemande dans son effectif. La gardienne Maria Luisa Grohs s'inscrit dans cette tradition.

Après les États-Unis (15), les Allemandes sont celles ayant le plus porté le maillot d'OL Lyonnes (hors Françaises bien entendu). La plus connue et renommée à Lyon restera Dzsenifer Marozsán, qui compte 234 matchs avec les Rhodaniennes entre 2016 et 2025. D'ailleurs, depuis Pauline Bremer en 2015, le club a toujours eu au moins une footballeuse de ce pays dans ses rangs. Cette année, Jule Brand était la seule, mais une compatriote la rejoindra en 2026-2027 : Maria Luisa Grohs.

9e Allemande à OL Lyonnes

La gardienne a signé vendredi avec les championnes de Première Ligue en titre. Elle est la 9e Germanique de l'histoire de cette formation. Restera-t-elle un long moment entre Rhône et Saône ? Son contrat d'un an nous donne une petite indication de la réponse à l'instant T. Elle devrait être la numéro 2 derrière Christiane Endler, elle aussi en fin de contrat dans en 2027.

À noter que si Caroline Weir devient effectivement une membre de l'équipe, elle sera la première Écossaise à porter cette tunique. Par la même occasion, l'Écosse serait la 28e nation à avoir eu au moins une joueuse au sein du club depuis 2004. Précisons toutefois que la Nigériane Cynthia Uwak, la Finlandaise Katriina Talaslahti et la Néo-Zélandaise Erin Nayler n'ont jamais disputé de rencontre officielle.