En cette trêve estivale, c'est l'occasion rêvée de se mettre à jour en suivant les différents réseaux sociaux d'Olympique-et-Lyonnais et Tant qu'il y aura des Gones. Vous pouvez notamment nous retrouver sur Facebook.

Encore deux petites semaines à patienter avant de retrouver Corentin Tolisso, Tyler Morton et les autres joueurs de l'OL pour la présaison. L'attente peut paraître longue, mais l'actualité ne s'arrête pas pour autant. Mercato, informations sur les matchs amicaux, Coupe du monde, statistiques... Olympique-et-Lyonnais poursuit son travail de veille pour vous tenir au courant de toute l'actualité de votre club de cœur.

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Vous êtes évidemment au fait de notre activité si vous lisez ces lignes sur notre site internet. Mais nous sommes aussi largement présents sur les réseaux sociaux. Avec des contenus exclusifs à retrouver. Ainsi, n'hésitez pas à vous mettre à jour en nous suivant sur Facebook par exemple. Nous avons récemment fait notre retour sur la plateforme. Vous y dénicherez tous les articles, interviews, reportages et plus encore. Un petit coup de pouce gratuit pour vous, et qui aide au développement de notre média indépendant.