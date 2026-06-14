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OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Facebook

  • par Gwendal Chabas

    • En cette trêve estivale, c'est l'occasion rêvée de se mettre à jour en suivant les différents réseaux sociaux d'Olympique-et-Lyonnais et Tant qu'il y aura des Gones. Vous pouvez notamment nous retrouver sur Facebook.

    Encore deux petites semaines à patienter avant de retrouver Corentin Tolisso, Tyler Morton et les autres joueurs de l'OL pour la présaison. L'attente peut paraître longue, mais l'actualité ne s'arrête pas pour autant. Mercato, informations sur les matchs amicaux, Coupe du monde, statistiques... Olympique-et-Lyonnais poursuit son travail de veille pour vous tenir au courant de toute l'actualité de votre club de cœur.

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