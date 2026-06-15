OL : le mercato débute officiellement ce lundi

À compter de ce lundi, les clubs peuvent officiellement lancer leur mercato. En France, il courra jusqu'au mardi 1er septembre.

Les dirigeants et les agents sont déjà à pied d'œuvre depuis de longues semaines. En pleine Coupe du monde, le football des clubs va noircir les pages des journaux grâce à une rubrique, celle du mercato. Celui-ci démarre officiellement ce lundi 15 juin en France. C'est aussi le cas en Angleterre, pays qui intéresse l'OL à plus d'un titre.

L'Allemagne et l'Espagne ouvriront le 1er juillet

En revanche, l'Allemagne (1er juillet - 1er septembre), l'Espagne (01/07 - 01/09) et le Portugal (01/07 - 15/09) agiront différemment. Tout comme la Belgique (17/07 - 03/09) et les Pays-Bas (22/06 - 02/09). Là aussi, ce sont des marchés scrutés par l'Olympique lyonnais. Rappelons que les formations françaises ont jusqu'au mardi 1er septembre à 19h59 pour recruter et céder des joueurs.

Du côté de Décines, il faudra suivre de près la situation d'Afonso Moreira, pour lequel le Bayer Leverkusen se montre très insistant. Globalement, plusieurs départs sont encore attendus afin de réaliser des économies sur la masse salariale et de faire entrer un peu d'argent frais dans les caisses. De l'autre côté, Kaïl Boudache et Mads Bidstrup pourraient signer prochainement. Le dossier Julien Duranville est aussi avancé.