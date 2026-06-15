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Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

OL : le mercato débute officiellement ce lundi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À compter de ce lundi, les clubs peuvent officiellement lancer leur mercato. En France, il courra jusqu'au mardi 1er septembre.

    Les dirigeants et les agents sont déjà à pied d'œuvre depuis de longues semaines. En pleine Coupe du monde, le football des clubs va noircir les pages des journaux grâce à une rubrique, celle du mercato. Celui-ci démarre officiellement ce lundi 15 juin en France. C'est aussi le cas en Angleterre, pays qui intéresse l'OL à plus d'un titre.

    L'Allemagne et l'Espagne ouvriront le 1er juillet

    En revanche, l'Allemagne (1er juillet - 1er septembre), l'Espagne (01/07 - 01/09) et le Portugal (01/07 - 15/09) agiront différemment. Tout comme la Belgique (17/07 - 03/09) et les Pays-Bas (22/06 - 02/09). Là aussi, ce sont des marchés scrutés par l'Olympique lyonnais. Rappelons que les formations françaises ont jusqu'au mardi 1er septembre à 19h59 pour recruter et céder des joueurs.

    Du côté de Décines, il faudra suivre de près la situation d'Afonso Moreira, pour lequel le Bayer Leverkusen se montre très insistant. Globalement, plusieurs départs sont encore attendus afin de réaliser des économies sur la masse salariale et de faire entrer un peu d'argent frais dans les caisses. De l'autre côté, Kaïl Boudache et Mads Bidstrup pourraient signer prochainement. Le dossier Julien Duranville est aussi avancé.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      ciresglover - lun 15 Juin 26 à 7 h 42

      Interessant ce détail le mercato allemand ne démarre qu’au 1er juillet donc le dossier Moreira ne peut se finaliser avant donc la grosse vente avant la dncg ce ne sera pas celle ci à moins que un engagement moral puisse rassurer les autorités. Donc soit une autre vente va se faire mais bien cachée soit il partirait ailleurs. Peut être Fofana en Angleterre ?
      De toute façon Sulc Nuamah Niakhate ça bougera pas avant leur fin de CDM. Mangala mais on ne sait pas si l’Italie démarre avant.
      Dans tous les cas si au 15 juin ce sont uniquement France et Àngleterre alors nous ne pouvons imaginer que des départs je vois mal avant fin juin faire venir un joueur de 1ere league au salaire démesuré.

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