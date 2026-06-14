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Afonso Moreira face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL.
Afonso Moreira face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse – OL. (Photo by Ed JONES / AFP)

Mercato : le Bayer Leverkusen de plus en plus pressant sur Moreira (OL)

  • par Gwendal Chabas

    • Très intéressé par Afonso Moreira, le Bayer Leverkusen a transmis une offre supérieure à 30 millions d'euros à l'OL. Le Portugais pourrait être la grosse vente attendue par l'OL avant le 1er juillet.

    Cela n'est pas sans rappeler le cas Georges Mikautadze. Même si nous ne sommes pas dans les dernières heures du mercato, l'OL est attaqué pour l'une de ses révélations de la saison, et surtout un joueur qui n'a pas envie de partir. Depuis plusieurs jours, on sait que le Bayer Leverkusen est sur les rangs pour recruter Afonso Moreira. Dans un monde normal, le jeune ailier (21 ans) aurait poursuivi sa progression dans le Rhône au moins un an de plus. Mais les dirigeants lyonnais, contraints par une situation financière qu'il faut redresser, ont besoin de réaliser une grosse vente avant la clôture de l'exercice le 30 juin.

    Cette cession pourrait concerner le Portugais. L'Equipe annonce que le club allemand a formulé une proposition de 32 millions d'euros pour le faire venir. Rappelons que l'attaquant est arrivé il y a un an pour seulement 2 millions d'euros. Une bascule qui serait susceptible de faire craquer les Rhodaniens ? Nos confrères indiquent que le 4e de Ligue 1 attend que son homologue d'outre-Rhin augmente son offre en y joignant des bonus. 

    Lui plutôt que Tessmann ou Fofana ?

    Ensuite, ce sera à eux de trouver les mots pour convaincre Afonso Moreira. L'ancien du Sporting Portugal est réticent à l'idée de quitter le Rhône cet été. Il faut dire que le plan initial n'était pas celui-ci. L'OL misait plutôt sur un départ de Tanner Tessmann ou de Malick Fofana. Mais rien n'a vraiment bougé autour de l'Américain. Pour le Belge, malgré quelques touches concrètes en Angleterre, l'intérêt pressant de Leverkusen pour son concurrent a renversé les priorités.

    Rappelons qu'en cas de transfert, l'Olympique lyonnais reversera 20% de la plus-value, qui sera importante, à l'ancienne formation de l'attaquant. Un footballeur qui, pour sa première vraie saison en professionnel, a terminé avec un bilan de huit buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues en 37 apparitions.

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