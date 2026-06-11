Mercato : si Moreira doit partir, tout l'argent n'ira pas à l'OL

Depuis plusieurs heures, les rumeurs autour d'un départ d'Afonso Moreira vont bon train. Si l'OL pourrait réaliser une très belle plus value en cas de vente, le club lyonnais n'empochera pas la totalité de la somme.

Les supporters de l'OL se doutaient bien que le mercato estival s'annonçait intense dans le Rhône. Malgré la quatrième place en Ligue 1, le club est encore loin d'être sorti de ses problèmes financiers. Michael Gerlinger avait planifié un redressement sur trois ans et donc voir l'OL être obligé de vendre n'a rien de surprenant. Il y a ceux que la direction aimerait bien voir partir comme Tanner Tessmann, Orel Mangala ou encore Duje Caleta-Car. Et il y a ceux dont il faudra se faire une raison en cas d'offres plus qu'alléchantes. Ils sont nombreux dans cette liste, à l'image d'Afonso Moreira.

En étant la révélation lyonnaise de la saison, le Portugais a vu sa cote exploser. L'OL compte bien le revaloriser dans la prolongation automatique qui doit bientôt intervenir. Néanmoins, le club est bien conscient qu'il représente aussi une très grosse valeur marchande, après avoir été acheté seulement deux millions d'euros.

Le Sporting Portugal avait assuré ses arrières

Ces dernières heures, un intérêt du Bayer Leverkusen a pointé le bout de son nez. Débouchera-t-il sur quelque chose de concret et définitif ? Difficile de le savoir, mais si départ il y a d'Afonso Moreira, la plus value sera forcément importante. Toutefois, tout n'ira pas dans les poches lyonnaise. En effet, si le Sporting Portugal n'a pas donné sa chance à l'ailier, le club portugais a quelque peu assuré ses arrières dans ce dossier. L'OL devra reverser 20% du total de la plus value qui pourrait être réalisée. Et vu l'explosion de la valeur de Moreira, cela pourrait bien faire une jolie somme.