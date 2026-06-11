Début de la Coupe du monde pour Pavel Šulc (OL) et la Tchéquie

C'est le grand moment pour la République tchèque de Pavel Šulc. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'attaquant lyonnais démarrera la Coupe du monde face à la Corée du Sud.

20 ans après 2006, la République tchèque est de retour à la Coupe du monde. Deux décennies après la génération Petr Čech, Pavel Nedvěd et Jan Koller, le pays est de nouveau présent lors du grand tournoi planétaire. Et il peut nourrir de l'ambition, puisque Pavel Šulc et ses compatriotes ont quelques arguments pour sortir d'un groupe très ouvert. La compétition débute pour eux dans la nuit de jeudi à vendredi, face à la Corée du Sud.

Un coup à jouer pour la Tchéquie ?

Si vous souhaitez regarder le match, accrochez-vous, car il vous faudra vous lever à 4 heures du matin (horaire français). Un peu plus tôt, les deux autres équipes de la poule, le Mexique et l'Afrique du Sud, auront disputé la première rencontre de ce Mondial en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada).

Pour cette affiche déjà primordiale, le sélectionneur tchèque Miroslav Koubek devrait titulariser l'attaquant de l'Olympique lyonnais. Il était en tout cas dans le 11 lors de la dernière affiche de préparation contre le Guatemala (3-1). La Tchéquie a remporté cette partie 3 à 1, avec une passe décisive de Pavel Šulc. Une manière de se montrer en confiance avec cette immense échéance pour toute une nation.