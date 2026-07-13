OL : Pavel Šulc attendu ce lundi à l'entraînement

Il sera le premier des mondialistes à revenir à l'entraînement. Pavel Šulc doit retrouver le groupe lyonnais ce lundi, reprenant le rythme du groupe au travail depuis le 29 juin.

Avec seulement deux jours d'entraînement dans les jambes, nous ne devrions pas voir Pavel Šulc mercredi face au FC Servette à Bourgoin (18h30). Mais le Tchèque va progressivement monter en puissance au cours du mois de juillet. Car après avoir participé à la Coupe du monde, il s'apprête à rejoindre le groupe rhodanien à l'entraînement. Il est attendu à Décines ce lundi, après une quinzaine de jours de vacances.

Dans quel état physique et mental sera le Tchèque ?

Éliminé dès la phase de poules du Mondial, il faut espérer qu'il ait profité de cet interlude pour se régénérer aussi bien physiquement que mentalement. Car lui et ses compatriotes sont passés totalement à côté de la compétition. Dans quelles dispositions reviendra-t-il ? Ce sera un point intéressant à observer dans les derniers jours de juillet, alors que la classe biberon de l'OL marque des points et des buts en ce début de préparation.

Après l'attaquant, ce sera au tour d'Ernest Nuamah au moment du stage en Allemagne. Moussa Niakhaté, lui, n'est pas prévu avant le 25 juillet, après le séjour à Herzogenaurach et le duel amical contre Wolfsburg. Quant à Matt Turner et Duje Caleta-Car, il leur faudra trouver un autre point de chute. L'Américain pourrait rester au New England Revolution. Il y évoluait déjà en prêt la saison passée.