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Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
Pavel Sulc, joueur offensif de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Pavel Šulc attendu ce lundi à l'entraînement

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Il sera le premier des mondialistes à revenir à l'entraînement. Pavel Šulc doit retrouver le groupe lyonnais ce lundi, reprenant le rythme du groupe au travail depuis le 29 juin.

    Avec seulement deux jours d'entraînement dans les jambes, nous ne devrions pas voir Pavel Šulc mercredi face au FC Servette à Bourgoin (18h30). Mais le Tchèque va progressivement monter en puissance au cours du mois de juillet. Car après avoir participé à la Coupe du monde, il s'apprête à rejoindre le groupe rhodanien à l'entraînement. Il est attendu à Décines ce lundi, après une quinzaine de jours de vacances.

    Dans quel état physique et mental sera le Tchèque ?

    Éliminé dès la phase de poules du Mondial, il faut espérer qu'il ait profité de cet interlude pour se régénérer aussi bien physiquement que mentalement. Car lui et ses compatriotes sont passés totalement à côté de la compétition. Dans quelles dispositions reviendra-t-il ? Ce sera un point intéressant à observer dans les derniers jours de juillet, alors que la classe biberon de l'OL marque des points et des buts en ce début de préparation.

    Après l'attaquant, ce sera au tour d'Ernest Nuamah au moment du stage en Allemagne. Moussa Niakhaté, lui, n'est pas prévu avant le 25 juillet, après le séjour à Herzogenaurach et le duel amical contre Wolfsburg. Quant à Matt Turner et Duje Caleta-Car, il leur faudra trouver un autre point de chute. L'Américain pourrait rester au New England Revolution. Il y évoluait déjà en prêt la saison passée.

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    5 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 13 Juil 26 à 9 h 54

      La grosse question, c'est de savoir s'il réintègre le groupe pour s'investir pour la saison ou juste pour préparer son départ. Si c'est le cas il me manquera Pavel.

      Et au passage, le futur avant-centre, quand débarque-t-il et sous quelles conditions ? Bref, sur ce dossier, c'est le flou complet, on avance à l'aveugle.

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    2. Avatar
      Monark - lun 13 Juil 26 à 10 h 24

      Patience, ça n’est pas le dossier le plus facile à régler .MLJ et ses scouts travaillent actuellement en sous- marin . Je n’attends pas d ‘annonces avant la semaine prochaine .

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      1. OLVictory
        OLVictory - lun 13 Juil 26 à 10 h 37

        Les deux prochains matchs en compétition, c'est le 4/5 et 11 août et c'est éliminatoire !
        C'est dans trois semaines, déjà !
        Il serait temps de régler ce problème sur ce poste hautement stratégique, savoir si on confie les clés de l'attaque à Sulc ou si on doit attendre un meilleur avant-centre.
        Mais il me semble que Fonseca lui-même n'avait pas encore reçu cette info, alors je reste patient.

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    3. Avatar
      KIM K - lun 13 Juil 26 à 10 h 37

      Qu'il parte ou qu'il reste ou qu'il reste il démontre encore un excellent professionnalisme : le premier de nos mondialistes à reprendre ( comparativement à Nenes ) .
      ça pinaille un peu pour l' AC je trouve aussi , c'est lié à la reprise de Pavel ? je n ' espère pas ( tu m'as convaincu hier ) et peut être que l'OL veut le conserver jusqu'à la qualif en LDC ( ou il pourrait être décisif et donner un bon coup de main ou de pied ) puis le vendre ensuite pour prendre une pointure .
      Concernant Moussa c'est bien qu'il ai un peu plus de vacances , déjà avec la CAN il avait pas eu lourd ...

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      1. OLVictory
        OLVictory - lun 13 Juil 26 à 10 h 40

        Pavel revient en premier, car il a été éliminé en premier, en poules.

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