OL : une jeunesse en forme mais qui va devoir patienter

Sur ce début de préparation, la jeunesse de l'OL montre des choses plus qu'intéressantes, étant impliquées sur les onze buts marqués en deux amicaux. Néanmoins, malgré l'excitation autour de ces performances, le chemin reste encore long avant de se faire une vraie place au soleil dans le groupe de Paulo Fonseca.

Le club ne veut pas lui brûler les ailes médiatiquement, refusant qu'il se prête à une deuxième sortie en deux matchs, mais c'est bien un "Rémi Himbert en feu" qui a fait le gros titre du résumé d'OL - Saint-Gall (6-3) sur la chaîne YouTube du club. Comme si ce dernier était bien conscient qu'il tenait certainement un début de tube de l'été avec le jeune attaquant. Après un triplé contre les amateurs de Mâcon 71, Himbert a remis ça samedi matin contre le vice-champion de Suisse. Six buts en deux rencontres amicales, pas sûr que cela était déjà arrivé dans l'histoire du club lyonnais. Mais c'est aussi ça l'avantage des préparations estivales et surtout des premières semaines : faire une large revue d'effectif et s'offrir le droit à une belle surprise.

Ne pas succomber à l'impatience du foot moderne

Rémi Himbert n'en est plus vraiment une après des débuts remarqués en professionnels sur les trois premiers mois de 2026. Mais le voir performer de la sorte à la pointe de l'attaque un peu plus. Avec les départs d'Endrick et Roman Yaremchuk et le retour prochain de Pavel Sulc, l'OL n'a pas moult solutions à ce poste et ces bonnes dispositions ne sont pas de trop. "Nous croyons beaucoup en ses qualités, déclarait Paulo Fonseca mercredi dernier. Il tient une position spécifique pour un jeune joueur. Mais là, il a progressé. Je dois dire qu'Adrien (Tarascon, en charge du travail individuel) a fait un grand travail individuel avec lui. Le mouvement, le timing, il est très bien en ce moment. Très intelligent. C'est un joueur qui aime écouter, apprendre, progresser."

Faisant preuve d'une certaine maturité depuis ses débuts en pros, Rémi Himbert peut s'immiscer dans la lignée des avant-centres passés par l'OL Académie. Mais quand certains s'imaginent déjà le voir propulser dans le onze titulaire, Fonseca a très vite ramené tout le monde sur terre. "Il est dans un bon moment, mais nous avons besoin d'un attaquant de haut niveau. J'espère l'avoir rapidement." A 18 ans, le natif de Saint-Avold prend ce qu'on lui donne actuellement, et cela devrait avoir pour conséquence de lui donner un rôle peut-être plus important dans la rotation pour la saison qui vient. Mais comme il l'a lui-même rappelé, "on ne brûle pas les étapes".

De nouveaux prêts pour Molebe et Gomes Rodriguez ?

Un recul certain mais pas sans ambition qui fait presque plaisir à attendre tant la communauté peut parfois rapidement s'enflammer pour un gamin du cru. Ce n'est pas nouveau et cela continuera encore longtemps tant que l'OL continuera à s'appuyer sur son centre et à sortir des joueurs. Mais comme toujours, il ne faut pas aller plus vite que la musique au risque de se brûler les ailes trop vite ou avoir une pression néfaste. "Nous avons ici beaucoup de jeunes joueurs qui ne sont pas prêts pour être des deuxièmes solutions. Mais ça me fait plaisir de les voir progresser." C'est ce qui a pu toucher Enzo Molebe ces dernières saisons. Pourtant, son prêt à Montpellier semble lui avoir fait passer un cap.

Plus affuté que jamais, le Décinois en est à deux buts dans cette préparation et suit lui aussi un travail spécifique avec Adrien Tarascon, qui ne l'a presque pas lâché d'une semelle lors de la deuxième mi-temps contre Saint-Gall. Cet exercice 2026-2027 peut-il enfin être celui des promesses tenues ? Peut-être bien, mais cela ne devrait pas se passer dans la capitale des Gaules. Si le staff souhaitait l'avoir sur le début de la préparation, au même titre qu'Alejandro Gomes Rodriguez, également buteur samedi, les deux attaquants ont de grandes chances d'aller s'aguerrir ailleurs encore un an. "Enzo est un joueur qui travaille bien, mais je pense que ce sera difficile pour lui d'avoir du temps de jeu, comme pour Alejandro. Ils ont besoin de jouer et leur prêt leur a fait du bien." En attendant de trouver un point de chute temporaire dans les prochaines semaines, les deux jeunes attaquants vont donc chercher à se mettre en évidence.

"Les jeunes ont besoin de jouer"

Le couperet de la Ligue des champions approche doucement mais sûrement et Paulo Fonseca va sûrement chercher à se rapprocher le plus possible de l'équipe qui sera lancée le 4 ou 5 août prochain. Avec le retour de certains Mondialistes et des postes qui sont actuellement doublés voire triplés, la chance laissée aux jeunes va petit à petit décroitre, malgré un talent certain. Mais aussi un apprentissage à bien négocier à l'image d'Adil Hamdani, buteur et passeur sur les deux premiers rendez-vous. "C’est un joueur techniquement très fort, qui est imprévisible mais qui a besoin de connaitre le jeu. Contre Saint-Gall, il a fait des choses très bien mais après il a commencé à se relâcher et il va devoir gagner en régularité." A 17 ans, l'avenir est devant lui, même si on sait que le foot est aujourd'hui devenu source d'impatience...