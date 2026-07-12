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Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
Paulo Fonseca en tribunes lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : un premier test de valeur face au Servette FC ?

  • par Gwendal Chabas

    • Lors de ses deux premiers amicaux, Paulo Fonseca a donné le même temps de jeu à chaque joueur ou presque. Ce sera a priori différent mercredi contre le Servette FC.

    Moins d'un mois avant le grand jour. Le 4 ou 5 août, l'OL disputera le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Il faudra donc être prêt à cette date-là, car l'avenir du club se jouera dès l'été. La préparation est désormais bien lancée, avec deux affiches amicales disputées et gagnées contre le Mâcon 71 (5-2) et le FC Saint-Gall (6-3). L'équipe doit encore monter d'un cran la semaine prochaine. Le Servette FC l'attend mercredi à 18h30 du côté de Bourgoin.

    "On a du temps, mais on a besoin de travailler encore"

    Le premier "vrai" test pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers ? Possible, car Paulo Fonseca a prévu de lancer un 11 proche de celui qui pourrait disputer le Q3. "Lors du prochain match, je pense que les joueurs qui seront potentiellement une première solution pour les premières rencontres officielles auront plus de temps de jeu, a-t-il prévenu ce week-end. On a du temps, mais on a besoin de travailler encore. Ce n'est pas comme les autres présaisons. On a peu d'amicaux, il faut commencer à choisir ceux qui seront plus importants pour ce rendez-vous." On aura donc des éléments de réponse le 15 juillet du côté de Pierre Rajon.

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