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Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Ligue des champions : un adversaire potentiel en moins au 3e tour pour l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL n'a plus que cinq adversaires potentiels possibles pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Il ne pourra pas défier les Polonais de Górnik Zabrze.

    Encore un mois de patience pour l'OL et ses supporters. Le 20 juillet prochain, nous connaîtrons son adversaire pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une échéance programmée début août et qui sera cruciale pour le club. Depuis plusieurs semaines, nous savons qui sont les potentiels rivaux des Lyonnais cet été. Une liste qui s'est réduite à cinq noms depuis quelques jours. L'UEFA a en effet acté les deux affiches du 2e tour.

    Fenerbahçe, qui sera tête de série au 3e tour en cas de qualification, affrontera les Polonais du Górnik Zabrze. Si ces derniers réalisent l'exploit de sortir les Turcs, ils prendront leur statut pour la phase suivante. Les Rhodaniens ne pourront donc pas tomber sur eux quoi qu'il advienne fin juillet. Pas de voyage en Pologne le 4/5 ou le 11 août pour Paulo Fonseca et ses troupes. Pour cette double confrontation, restent tout de même des oppositions à ne pas dévaloriser.

    On suivra la confrontation entre Sturm Graz et Heart of Midlothian 

    L'Union Saint-Gilloise (Belgique) apparait comme la formation à éviter. Mais attention aussi au Sparta Prague (Tchéquie). Plus d'interrogations entourent le NEC Nijmegen (Pays-Bas). Il faudra aussi observer le duel entre Sturm Graz (Autriche) et Heart of Midlothian (Écosse) au 2e tour, car le vainqueur fera partie des quatre équipes possiblement sur la route de l'OL.

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