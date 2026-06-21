Actualités
Abner lors d'OL - FC Bâle
Abner lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : une 39e campagne européenne pour le club lyonnais

  • par Gwendal Chabas

    • Ligue des champions ou Ligue Europa. Ce sera la question de l'été pour l'OL, qui vivra une 39e campagne de coupe d'Europe en 2026-2027.

    Il sera passé par toutes les émotions, mais a sauvegardé l'essentiel. Malgré deux défaites qui font tache au moment de dresser le bilan de la saison, l'OL s'est qualifié pour une coupe d'Europe. Laquelle ? C'est tout l'enjeu de l'été rhodanien, puisque sa 39e campagne européenne de son histoire débutera dès le 4 ou 5 août avec le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une entame sur les chapeaux de roue pour l'exercice 2026-2027.

    Ces dernières années, l'Olympique lyonnais a surtout été habitué à disputer la Ligue Europa. Ayant participé sans discontinuer à la C1 de 2000 à 2012, il y va à présent de moins en moins. Sa dernière apparition dans l'épreuve remonte à la demi-finale de 2020 face au Bayern Munich (3-0). Les hommes de Paulo Fonseca espèrent mettre un terme à cette disette en passant les deux tours de qualification en août.

    Premier match de Coupe d'Europe en décembre 1958

    Rappelons que le club a officiellement démarré son parcours européen en 1958-1959, avec sa double confrontation historique, mais perdue, contre l'Inter Milan. Derrière, il a enchaîné avec régularité les présences dans les diverses compétitions continentales, jusqu'à un passage plus creux de vingt ans, de 1975-1976 à 1995-1996. Une disette à peine entrecoupée d'un 16e de finale de Coupe de l'UEFA en 1991-1992. Depuis, il s'est fait un nom à l'international, malgré des périodes moins reluisantes. Manque un succès pour valider cela, car jusqu'ici l'OL compte "seulement" une Coupe Intertoto remportée à l'été 1997.

    à lire également
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    Ligue des champions : un adversaire potentiel en moins au 3e tour pour l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mercato : Romain Segui (ex-OL Lyonnes) quitte le Mexique 15:30
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL : une 39e campagne européenne pour le club lyonnais 14:30
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    Ligue des champions : un adversaire potentiel en moins au 3e tour pour l'OL 13:40
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le bilan de la réserve en 2025-2026 12:40
    Mercato : une première semaine mouvementée pour l'OL 11:50
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    Mercato : Julie Swierot officiellement de retour à OL Lyonnes 11:00
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL : Khalis Merah se maintient en forme avec Georges Mikautadze 10:10
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL - Mercato : Orel Mangala favorable à un départ à Bologne ? 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mercato : de la jeunesse dans les couloirs pour l'OL 08:40
    Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
    OL : quand Kaïl Boudache imite Georges Mikautadze 08:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : en 2026-2027, Tolisso aura Juninho dans le viseur 07:30
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Mercato : en vendant Moreira, l'OL réalise la 3e plus grosse plus-value de son histoire 20/06/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram ! 20/06/26
    Romane Rafalski a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes
    Rafalski (OL Lyonnes) : "Le foot, c'est toute ma vie" 20/06/26
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Gonalons n’exclut pas un retour à l’OL 20/06/26
    Sawann Chaulet s'est engagé avec l'OL Académie
    Mercato : l’OL Académie se renforce du côté de Saint-Priest 20/06/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico (OL) de retour à l’entrainement collectif 20/06/26
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en Haute-Savoie pour les 80 ans de l'AS Sillingy ce samedi 20/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut