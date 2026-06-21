OL : une 39e campagne européenne pour le club lyonnais

Ligue des champions ou Ligue Europa. Ce sera la question de l'été pour l'OL, qui vivra une 39e campagne de coupe d'Europe en 2026-2027.

Il sera passé par toutes les émotions, mais a sauvegardé l'essentiel. Malgré deux défaites qui font tache au moment de dresser le bilan de la saison, l'OL s'est qualifié pour une coupe d'Europe. Laquelle ? C'est tout l'enjeu de l'été rhodanien, puisque sa 39e campagne européenne de son histoire débutera dès le 4 ou 5 août avec le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une entame sur les chapeaux de roue pour l'exercice 2026-2027.

Ces dernières années, l'Olympique lyonnais a surtout été habitué à disputer la Ligue Europa. Ayant participé sans discontinuer à la C1 de 2000 à 2012, il y va à présent de moins en moins. Sa dernière apparition dans l'épreuve remonte à la demi-finale de 2020 face au Bayern Munich (3-0). Les hommes de Paulo Fonseca espèrent mettre un terme à cette disette en passant les deux tours de qualification en août.

Premier match de Coupe d'Europe en décembre 1958

Rappelons que le club a officiellement démarré son parcours européen en 1958-1959, avec sa double confrontation historique, mais perdue, contre l'Inter Milan. Derrière, il a enchaîné avec régularité les présences dans les diverses compétitions continentales, jusqu'à un passage plus creux de vingt ans, de 1975-1976 à 1995-1996. Une disette à peine entrecoupée d'un 16e de finale de Coupe de l'UEFA en 1991-1992. Depuis, il s'est fait un nom à l'international, malgré des périodes moins reluisantes. Manque un succès pour valider cela, car jusqu'ici l'OL compte "seulement" une Coupe Intertoto remportée à l'été 1997.