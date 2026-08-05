Karabec après Sparta Prague - OL : "Des regrets de ne gagner que 2-1"

Forcément heureux d’avoir retrouvé bon nombre de ses coéquipiers de la saison dernière à l’OL, Adam Karabec ne boudait pas son plaisir d’avoir vu le Sparta Prague réaliser une grosse performance mardi soir (2-1).

De notre envoyé spécial à Prague.

Étiez-vous particulièrement impatient de jouer ce match, compte tenu de votre passé avec l'OL ?

Adam Karabec : Au début, je n’étais pas vraiment content, j'aurais aimé les éviter, mais ensuite, j’ai eu de plus en plus hâte. Et maintenant que ça s’est terminé ainsi, je suis ravi. J’ai beaucoup d’amis au club, je les ai tous appelés pour leur annoncer la nouvelle. J’étais content de revoir tout le monde, y compris le staff technique. J’espère qu’ils étaient aussi contents de me revoir. (sourire)

L'OL vous a-t-il surpris d’une manière ou d’une autre ?

Nous savions qu’ils allaient construire le jeu depuis l’arrière, nous y étions préparés et nous avons parfaitement maîtrisé le pressing. Honnêtement, je pensais qu’ils auraient davantage le ballon. Mais grâce à notre pressing, nous ne leur en avons pas laissé la possibilité.

Avez-vous trouvé cela cruel d'encaisser ce but en fin de première mi-temps ?

C'était assez malchanceux. Je me suis dit que ça ne pouvait vraiment arriver qu'à nous… Mais je suis fier de la façon dont nous avons géré la situation. Les joueurs n'ont pas baissé les bras, ils ne se sont pas laissés déstabiliser, ils ont continué à jouer de la même manière. Et ils ont été récompensés.

"La qualification est à notre portée"

Êtes-vous satisfait de cette victoire (2-1) ? Ou avez-vous finalement des regrets ?

Si quelqu’un nous avait dit ça avant le match, on aurait signé tout de suite. Mais là, c’est dommage. On aurait pu marquer d’autres buts.

Comment se présentera le match retour ? Vous connaissez bien l'ambiance à Lyon...

Ce sera certainement beaucoup plus difficile, mais on y va avec un très bon résultat. On jouera de la même manière, on n’aura pas peur. Aujourd’hui, personne n’a eu peur, tout le monde a fait un travail fantastique. Ça nous a donné confiance. On sait à quel niveau on est capables de disputer des matchs aussi difficiles. La qualification est à notre portée.

Vous avez livré de nombreux duels Corentin Tolisso. Vous avez gardé une bonne relation avec lui ?

Pour moi, il a toujours été en quelque sorte… Je ne veux pas dire un mentor. Mais voir ce qu’il sacrifie pour pouvoir être performant, c’est incroyable. Un joueur de ce niveau, qui a déjà accompli tant de choses dans sa carrière et qui continue à travailler aussi dur. J’ai un immense respect pour lui.