Une semaine après son arrivée à l'OL, Loïs Openda a connu sa première sous le maillot lyonnais. Assez esseulé sur le front de l'attaque, le Belge a pourtant été dans les grosses occasions rhodaniennes.

De notre envoyé spécial à Prague.

Après avoir laissé la parole à la jeunesse pendant un mois, Paulo Fonseca a cherché de l'expérience. Il ne s'en est pas caché et l'entraîneur portugais a plutôt assumé cette position. Était-elle la bonne face au Sparta Prague ? Le résultat final pousse à dire que non. Toutefois, cette feuille de route a permis de lancer Loïs Openda dans le grand bain au stade Letna. Une semaine après son arrivée à l'OL, le Belge a connu sa première titularisation. Il aurait certainement voulu qu'elle se termine par autre chose qu'une défaite (2-1), mais l'aventure est désormais bien lancée. Après être resté à Décines pendant que ses nouveaux coéquipiers prenaient le chemin de l'Andalousie pour un amical, Openda n'a pas manqué le voyage en Tchéquie. Une façon de s'intégrer un peu dans le vestiaire lyonnais, en attendant de créer de vraies connexions sur le terrain.

Mardi soir était une première et cela s'est ressenti. Pas franchement aidé par la mise en place tactique de Paulo Fonseca, le Diable Rouge a rongé son frein pendant de longues minutes. Jouant davantage des coudes avec Sorensen plutôt que d'être servi par ses partenaires, Openda a eu du mal à trouver sa place dans ce onze expérimental. Rien de surprenant après seulement une semaine de travail en commun et encore moins en étant le seul offensif au coup d'envoi. "On aurait pu beaucoup mieux l'exploiter, c'était sa première semaine, les automatismes vont venir, il va vraiment nous faire du bien", nous a confié Clinton Mata après la rencontre.

Peu servi mais toujours dangereux

Les deux se sont connus du côté de Bruges et ils sont sortis côte à côte du vestiaire après la déroute pragoise. Quand l'international angolais s'est prêté au jeu des questions - réponses, l'attaquant en a profité pour s'éclipser dans le bus lyonnais, rejoignant un groupe déjà presque au complet pour mettre les voiles vers Lyon. Pourtant, Loïs Openda est peut-être l'un des seuls à ne pas avoir à rougir de sa prestation. Si l'OL a perdu, ce n'est pas à cause de lui. Bien au contraire. Se contentant de miettes avec seulement cinq ballons touchés en une mi-temps, il a tenté de peser à sa manière. Il a montré des prémices de ce qu'il pouvait apporter, même dans une stratégie plus que défensive. Solide sur les appuis, l'ancien Turinois a poussé Surovcik à la parade (41e) avant d'être à l'origine de l'ouverture du score lyonnaise.

Ayant bien résisté au duel, Openda a parfaitement lancé Abner, dont le centre a mis en difficulté Suchomel (1-0, 44e). Le numéro 17 aurait d'ailleurs pu être le grand monsieur de cette soirée, en n'ayant que peu de choses à se mettre sous la dent. Encore aurait-il fallu que Corentin Tolisso transforme son penalty obtenu en un but du 2-1 pour l'OL. Ce ne fut pas le cas, mais les débuts ont au moins apporté de la satisfaction. "Son match a été très positif, a souligné Fonseca. Il a beaucoup aidé l'équipe pour défendre. Et quand on a le ballon, il bouge très bien dans la profondeur, il sait le garder... Et on sent que, dès qu'il est trouvé, il peut faire la différence. On a encore besoin de bien connaître ses caractéristiques mais je suis vraiment satisfait de ses débuts."

Une rare éclaircie dans le ciel lyonnais mardi soir.