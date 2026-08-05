Actualités
Loïs Openda lors de Sparta Prague - OL
Loïs Openda lors de Sparta Prague – OL

Sparta Prague - OL (2-1) : avec peu, Openda a tenté de faire quelque chose

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Une semaine après son arrivée à l'OL, Loïs Openda a connu sa première sous le maillot lyonnais. Assez esseulé sur le front de l'attaque, le Belge a pourtant été dans les grosses occasions rhodaniennes.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    Après avoir laissé la parole à la jeunesse pendant un mois, Paulo Fonseca a cherché de l'expérience. Il ne s'en est pas caché et l'entraîneur portugais a plutôt assumé cette position. Était-elle la bonne face au Sparta Prague ? Le résultat final pousse à dire que non. Toutefois, cette feuille de route a permis de lancer Loïs Openda dans le grand bain au stade Letna. Une semaine après son arrivée à l'OL, le Belge a connu sa première titularisation. Il aurait certainement voulu qu'elle se termine par autre chose qu'une défaite (2-1), mais l'aventure est désormais bien lancée. Après être resté à Décines pendant que ses nouveaux coéquipiers prenaient le chemin de l'Andalousie pour un amical, Openda n'a pas manqué le voyage en Tchéquie. Une façon de s'intégrer un peu dans le vestiaire lyonnais, en attendant de créer de vraies connexions sur le terrain.

    Mardi soir était une première et cela s'est ressenti. Pas franchement aidé par la mise en place tactique de Paulo Fonseca, le Diable Rouge a rongé son frein pendant de longues minutes. Jouant davantage des coudes avec Sorensen plutôt que d'être servi par ses partenaires, Openda a eu du mal à trouver sa place dans ce onze expérimental. Rien de surprenant après seulement une semaine de travail en commun et encore moins en étant le seul offensif au coup d'envoi. "On aurait pu beaucoup mieux l'exploiter, c'était sa première semaine, les automatismes vont venir, il va vraiment nous faire du bien", nous a confié Clinton Mata après la rencontre.

    Peu servi mais toujours dangereux

    Les deux se sont connus du côté de Bruges et ils sont sortis côte à côte du vestiaire après la déroute pragoise. Quand l'international angolais s'est prêté au jeu des questions - réponses, l'attaquant en a profité pour s'éclipser dans le bus lyonnais, rejoignant un groupe déjà presque au complet pour mettre les voiles vers Lyon. Pourtant, Loïs Openda est peut-être l'un des seuls à ne pas avoir à rougir de sa prestation. Si l'OL a perdu, ce n'est pas à cause de lui. Bien au contraire. Se contentant de miettes avec seulement cinq ballons touchés en une mi-temps, il a tenté de peser à sa manière. Il a montré des prémices de ce qu'il pouvait apporter, même dans une stratégie plus que défensive. Solide sur les appuis, l'ancien Turinois a poussé Surovcik à la parade (41e) avant d'être à l'origine de l'ouverture du score lyonnaise.

    Ayant bien résisté au duel, Openda a parfaitement lancé Abner, dont le centre a mis en difficulté Suchomel (1-0, 44e). Le numéro 17 aurait d'ailleurs pu être le grand monsieur de cette soirée, en n'ayant que peu de choses à se mettre sous la dent. Encore aurait-il fallu que Corentin Tolisso transforme son penalty obtenu en un but du 2-1 pour l'OL. Ce ne fut pas le cas, mais les débuts ont au moins apporté de la satisfaction. "Son match a été très positif, a souligné FonsecaIl a beaucoup aidé l'équipe pour défendre. Et quand on a le ballon, il bouge très bien dans la profondeur, il sait le garder... Et on sent que, dès qu'il est trouvé, il peut faire la différence. On a encore besoin de bien connaître ses caractéristiques mais je suis vraiment satisfait de ses débuts."

    Une rare éclaircie dans le ciel lyonnais mardi soir. 

    à lire également
    Clinton Mata face à John Mercado lors de Sparta Prague - OL
    Mata après Sparta Prague - OL (2-1) : "Il n'y a qu'un but de retard"
    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - mer 5 Août 26 à 7 h 48

      Au retour j'espère que les joueurs vont se sortir les doigts , se servir de ce que Moreira leur avait montré tant dans le courage que le culot , pas possible ce non match même si des joueurs n'étaient pas à leur poste . Morton nous disait qu'il prenait du plaisir à tous les postes , Fonseca l'à écouter et l'a pris pour exemple envers ses coéquipiers.....

      Signaler
    2. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 5 Août 26 à 7 h 51

      Il a 3 ballons d’attaque à jouer.
      Une bonne frappe
      Un péno obtenu
      Un mauvais choix

      Comme dit dans l’article, avec rien, Openda a réussi à faire beaucoup, d’autant plus triste pour l’entraineur et nous!

      Peut-être faire confiance à ton attaquant en lui donnant des joueurs de foot autour de lui????

      La défense du Sparta on a pu deviner sur nos 4 actions du match que c’était très lourd et pas très bon. Mais naaaaaaan on joue avec toute la Region Rhône Alpes en défense.

      Signaler
    3. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - mer 5 Août 26 à 8 h 20

      ...Alors avec "un peu plus" il fera beaucoup plus de choses.
      En tout cas, on l'espère !

      "Allez l'OL" !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à John Mercado lors de Sparta Prague - OL
    Mata après Sparta Prague - OL (2-1) : "Il n'y a qu'un but de retard" 08:00
    Loïs Openda lors de Sparta Prague - OL
    Sparta Prague - OL (2-1) : avec peu, Openda a tenté de faire quelque chose 07:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca après Sparta Prague - OL (2-1) : "Je ne peux expliquer cette performance" 04/08/26
    Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague - OL
    Sparta Prague - OL (2-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 04/08/26
    Sparta Prague - OL le 4 août
    Amorphe contre le Sparta, l’OL mord la poussière à Prague (2-1)  04/08/26
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    De Carvalho, Abner, Mata… Fonseca innove pour Sparta Prague - OL 04/08/26
    Le stade de Letna, antre du Sparta Prague
    Le Letna sera bien à guichets fermés pour Sparta Prague - OL 04/08/26
    Le château de Prague
    Au stade Letna, l'OL va aussi devoir dompter la chaleur de Prague 04/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    CAN 2026 : Bekhaled et l’Algérie se qualifient pour les quarts 04/08/26
    Yassine Benzia lors d'OL - Real Sociedad
    Coupe d'Europe : quel bilan pour l'OL en tours préliminaires ? 04/08/26
    John Mercado, joueur offensif du Sparta Prague
     À quel Sparta Prague doit s’attendre l’OL ? 04/08/26
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    Sparta Prague - OL : Karabec, l'espion tchèque 04/08/26
    Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
    Sparta Prague - OL : avant-match, diffusion TV, horaire 04/08/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Sparta Prague - OL : près de 300 supporters lyonnais attendus 04/08/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Sparta Prague - OL : Fonseca prêt à surprendre tout son monde ? 04/08/26
    Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
    Ligue des champions : l’OL joue déjà gros dans sa saison 04/08/26
    Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
    Greif avant Sparta Prague - OL : "Défensivement ? Peut-être un manque de concentration" 04/08/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    Sparta Prague - OL : Bidstrup a "un souci au cartilage du genou" 03/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut