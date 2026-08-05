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Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
Mathys De Carvalho au duel lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : De Carvalho n’avait joué que six minutes depuis février

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans sa soif d’innover, Paulo Fonseca a choisi de relancer un joueur qui ne jouait plus depuis plusieurs mois chez les pros. Titulaire surprise de ce Sparta Prague - OL, Mathys De Carvalho n’avait joué que six minutes depuis sa dernière titularisation fin janvier dernier.

    C’est parfois à se demander s’il ne cherche pas à tendre le bâton pour se faire battre. Ce n’est pas la première fois que, dans un match à enjeux, Paulo Fonseca cherche à surprendre, à innover sans que cela ne porte ses fruits. Mardi soir contre le Sparta Prague, le coach portugais a encore une fois surpris tout son monde avec sa composition de départ. Un passage à cinq derrière, des joueurs pas tous à leur poste et même des titularisations surprises. Celle de Mathys De Carvalho est clairement sortie d’un peu nul part.

    Huit matchs européens sur vingt en pros

    Dans la fameuse recherche d’expérience mise en avant par Fonseca pour justifier certains choix, le jeune milieu lyonnais ne rentrait clairement pas dans la catégorie. Il a malgré tout commencé aux côtés de Tyler Morton. La scène européenne a beau être le terrain d’expression favori de De Carvalho, il représente un choix surprenant pour un match d’une telle importance. S’il a fait toute la préparation estivale et qu’il restait lié de près ou de loin au groupe pro, le numéro 39 de l’OL n’avait joué que six minutes sur le premier semestre 2026 depuis sa dernière titularisation contre le PAOK fin janvier…

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    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 5 Août 26 à 13 h 02

      Il nous as fait une Akouokou, normal chez lui, il aime bien les faire celles là.

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mer 5 Août 26 à 13 h 17

      « Les jeunes ne sont pas prêts à jouer des matchs à enjeux… » dixit Fonseca…
      Apparemment si…et ils se plantent…il a fait ça juste pour avoir raison le coach ?
      Y’a un truc qui se trame en coulisse à mon avis…

      Signaler

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