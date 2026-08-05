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Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague - OL
Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague – OL (@ACSparta)

Le Sparta Prague a mis fin à la malédiction contre l'OL

  • par David Hernandez

    • Bête noire du Sparta Prague depuis six matchs, l'OL n'a pas réussi à poursuivre sa série positive. En gagnant mardi soir, le club tchèque a enfin pris le meilleur sur le club rhodanien.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    Toute série prend fin un jour. Celle de mardi soir va pousser l'OL à devoir se surpasser le 11 août pour espérer continuer à croire à la Ligue des champions. A la vue du visage montré à Prague, on ne donne pas cher de la peau des Lyonnais, que ce soit pour le match retour ou tout simplement les barrages. Au stade Letna, on fut loin de voir une formation qui avait à coeur de retrouver la C1, six ans après la dernière participation du club. Le Sparta s'en est donné à coeur joie et n'a pas boudé son bonheur. Bien plus entreprenants, les coéquipiers d'Adam Karabec ont plongé les quelque 17 000 spectateurs dans l'ivresse et la communion a été totale au coup de sifflet final.

    Près de 20 ans sans succès contre un club français

    En s'imposant 2-1, le club tchèque a pris une option sur la qualification avant le match retour, prévu ce 11 août à Décines. Les hommes de Brian Priske ont surtout mis fin à la série de disette qui touchait le Sparta face à l'OL ou tout simplement les clubs français. Pour la première fois de son histoire, le Sparta Prague a pris le meilleur sur la formation lyonnais après cinq revers et un nul. Il a également mis fin à près de vingt ans sans succès contre un club français. C'était en 2007 contre Toulouse. L'OL se serait bien passé de tout ça pour se retrouver dans une posture différente dans les prochains jours.

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