Ayant tenté un coup, Paulo Fonseca a manqué son match aller contre le Sparta Prague. Le coach de l'OL n'expliquait pas cette contre-performance, ne souhaitant pas mettre la faute sur le système utilisé au coup d'envoi.

De notre envoyé spécial à Prague.

Malgré les difficultés, l'OL a un peu eu le scénario en sa faveur. Vous avez mené au score et après l'équipe s'est un peu écroulée. Comment l'expliquer ?

Paulo Fonseca : Le problème n'était pas le système, le problème était de faire bien les choses, parce qu'on a commencé la deuxième mi-temps avant de meilleures intentions. On a commencé la deuxième mi-temps en menant au score. Nous savons que Sparta a besoin de risquer plus, mais je pense que le problème n'était pas le système, le problème est ce qu'on a fait dans la ligne défensive pour moi. On a préparé des choses, mais dans le match, ce fut difficile de les mettre en place. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais voir, je vais parler avec le joueur.

Même si le Sparta n'a pas marqué de but pendant la première période, ils ont été plus dangereux. Qu'avez-vous pensé de leur performance ?

Je pense que Sparta est une grande équipe, une équipe forte. Je pense que dans la première mi-temps, ils ont eu plus d'occasions, plus d'opportunités pour marquer. Mais c'est une équipe de qualité, nous le savons. Une équipe avec des attaquants vraiment rapides, une équipe forte offensivement. Je ne suis pas surpris avec la qualité des joueurs et de l'équipe de Sparta.

Pour le match retour, il faudra gagner impérativement. Peut-on s'attendre à une équipe différente ?

On va voir. Je pense qu'avec une semaine de travail, nous aurons plus de joueurs disponibles. Peut-être Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah). Nous serons plus prêts pour aider plus tard l'équipe. Après, je pense que nous avons un joueur qui est important pour nous, avec Moussa (Niakhaté) qui revient. Les choses doivent changer. Notre jeu doit changer si nous voulons gagner.