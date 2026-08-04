De Carvalho, Abner, Mata… Fonseca innove pour Sparta Prague - OL

Pour son premier match de la saison, l’OL joue déjà gros sur la pelouse du Sparta Prague. Pour ce match aller du troisième tour de Ligue des champions, Paulo Fonseca a choisi d’innover après la débâcle contre le Betis.

Paulo Fonseca a l'habitude de surprendre sur les matchs à enjeux, mais les supporters de l'OL ne s'attendaient sûrement pas à autant. Après la défaite contre le Real Betis et douze buts encaissés durant la préparation, l'entraîneur portugais a décidé de se rassurer défensivement. Peut-être un peu trop, même s'il faudra attendre le coup de sifflet final pour tirer de réelles conclusions sur ce choix tactique. Néanmoins, au moment d'attaquer le match aller de son troisième tour préliminaire, la formation lyonnaise n'attaque pas la rencontre dans une position d'équipe qui veut dominer.

Au coup d'envoi, huit des dix joueurs de champs sont à vocation défensive. Après avoir insisté sur le 4-2-3-1 pendant toute la préparation, Paulo Fonseca a choisi d'innover avec un schéma qui semble être un 3-4-2-1... De quoi laisser dubitatif, même s'il faut laisser la chance au produit, comme on dit.

La composition de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Tessmann, Kluivert, Ouedraogo - Abner, Morton, De Carvalho, Tolisso - Openda