De Carvalho, Abner, Mata… Fonseca innove pour Sparta Prague - OL

Pour son premier match de la saison, l’OL joue déjà gros sur la pelouse du Sparta Prague. Pour ce match aller du troisième tour de Ligue des champions, Paulo Fonseca a choisi d’innover après la débâcle contre le Betis.
Paulo Fonseca a l'habitude de surprendre sur les matchs à enjeux, mais les supporters de l'OL ne s'attendaient sûrement pas à autant. Après la défaite contre le Real Betis et douze buts encaissés durant la préparation, l'entraîneur portugais a décidé de se rassurer défensivement. Peut-être un peu trop, même s'il faudra attendre le coup de sifflet final pour tirer de réelles conclusions sur ce choix tactique. Néanmoins, au moment d'attaquer le match aller de son troisième tour préliminaire, la formation lyonnaise n'attaque pas la rencontre dans une position d'équipe qui veut dominer.
Au coup d'envoi, huit des dix joueurs de champs sont à vocation défensive. Après avoir insisté sur le 4-2-3-1 pendant toute la préparation, Paulo Fonseca a choisi d'innover avec un schéma qui semble être un 3-4-2-1... De quoi laisser dubitatif, même s'il faut laisser la chance au produit, comme on dit.
La composition de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Tessmann, Kluivert, Ouedraogo - Abner, Morton, De Carvalho, Tolisso - Openda
Bon, on est mort...
Ça sent la tuile...
AMN et Ouedraogo en piston, ce qui correspond mieux à leurs qualités (et défauts)…
Perso je trouve que Fonseca veut bétonner et il n’a malheureusement pas le choix avec le nombre d’absent et surtout les méformes de la préparation…
Après mettre De Carvalho titulaire pour un match aussi important, alors que Fonseca lui même a expliqué que les jeunes n’étaient pas prêts…un beau cadeau empoisonné…
C'est qui les absents ?
D'habitude tu hurle quand on joue à 3 derriere qu'est ce qu'il t'arrive RBV ? 😀
Ah mais oui c’est vrai !! Tu as une meilleure mémoire que moi 😂
Mais bon, nouvelle saison, nouvelle mentalité ! Voyons voir comment la défense a 3 va s’en sortir ce soir 😉
Par contre Abner milieu de terrain ca n’a JAMAIS fonctionné mais peut-être que cette fois ça va le faire ? (j’y crois pas une seconde)
De Carvalho ???
"Allez l'OL" !
Entre de Carvalho, AMN, Tessmann... Le coach veut se saborder dès le premier match pour que le retour on ait pas d'autre choix que de gagner ??
Et mangala qui était convaincant avec tolisso et morton ? On avait quelques certitudes l'année dernière et on a tout bazardé...
Et Abner!!
De Carvalho est l'un des rares à avoir fait un match tout à fait correct, contre Wolsburg, et Tessmann contre le Betis. Je ne suis pas fan du tout de ces deux joueurs, mais ce n'est pas aberrant de les voir dans le groupe compte tenu de leur prépa, et de la débacle défensive du dernier matche. Nous allons manquer énormément de créativité et de buteurs. Nos espoirs, que Coco fasse un exploit, qu'Openda ne soit pas trop marqué à la culotte pour avoir des occasions, et que Morton soit à la hauteur de la confiance que lui témoigne Fonseca pour devenir notre tour de contrôle et enfin cadrer ses frappes puissantes qu'il réussit à l'entrainement ! AMN... beurk !!!
La compo est encore pire que celle annoncé ce matin avec AMN a la place de Duranville 💀
Pourquoi il joue pas Duranville lui aussi ??
Parce que c'est pas un défenseur.
De Carvalho is the new akouokou
Perso je vois plus un 541..
Mais c'est pas grave tranquilliser vous, on va gagner c'est sur!
Deja parce qu'il à plu à Lyon ce qui n'était plus arrivé depuis X temp, ensuite parce que gOLdorak à donner 2 pronostic négatif ce qui double les possibilités de l'emporter.
Mais surtout parce que je suis en short de bain Adidas bleu nuit avec des petites bandes rouge magnifique !
Je ne regarde meme pas le match tellement je suis sur que c'est bon, on pourrait mettre l'équipe des pêcheurs de Saint Synphorien sur Coise, qu'on gagnerait quand même..
Tout le monde s'en prend à De Carvalho, alors qu'on joue avec un attaquant de métier! C'est ça le pb
Je ne souhaite le départ d’Abner juste pour que Fonseca ne puisse plus s’en servir n’importe où.
Et ça valait le coup 5 matchs de prépa pour pondre n’importe quoi 15mn avant LA rencontre.
Abner askip c'est le troisième du trouple entre Fonseca et sa femme, il a remplacé AMN..
Ok c'est nul c'est moche pardon..
Après la catastrophe du dernier match, on ne pouvait pas continuer avec nos pépitos en attaque, et notre défense à 4 qui prenait l'eau ! Le retour de Niakhaté et probablement de Nuamah/Merah devaient nous donner plus de possibilité la semaine prochaine. C'est moche, mais je ne vois pas bien ce que Fonseca pouvait faire compte tenu de ce qu'ont montré nos joueurs dernièrement.
Oh mon Dieu la compo immonde ! J'espère qu' AMN ne nous coûtera pas plus qu'un but.
Le mec a cinq ailiers dont Fofana et Nuamah au sein de son effectif et il EN ALIGNE ZERO.
Pour jouer avec HUIT DEFENSEURS.
Dans un système qu'on NE MAITRISE PAS, qu'on n'a JAMAIS TRAVAILLE pendant les amicaux, et où PERSONNE NE JOUE À SON POSTE.
Et il y a encore des gens pour prendre sa défense??? Mais à quel point il faut haïr l'OL pour vouloir soutenir un type qui aligne des compos pareilles????
L'OL invente un nouveau type d'abonnement: c'est le club qui paie les supporters pour qu'ils acceptent de se fader les matchs de merde de Fonseca.
Bonsoir,
Je trouve cette compo originale et même intéressante en théorie, si l'on met de côté le manque d'habitude des joueurs à certains postes. Par exemple, je ne trouve pas déconnant de mettre Tanner en tant que défenseur central pour renforcer ce secteur vu son gabarit, Abner est plus taillé pour courir devant que défendre, enfin Clinton retourne à droite, et Ainsley ne pourra être pire au milieu qu'en latéral.
Évidemment, à voir dans la pratique.
Salut les pt'its loups,
Jour de match, alors je réapparais brièvement...
Je ne serais pas au stade pour le retour,ni pour tous les autres, et je le regrette amèrement. Je vais donc me contenter d'être derrière ma télé pour encourager nos gones.
C'est à peu près tout ce que je peux faire aujourd'hui, et ça me désole énormément.😡
Je vais donc découvrir des joueurs que je ne connais absolument pas, d'autant que je n'ai pas suivi le mercato, j'ai honte !
Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je serais toujours derrière mon cher OL !
ALLEZ LES GONES ! 💖et💙
Bon match à tous ! 💪
Bon match à toi ! Au moins, on pourra pas reprocher à Fonseca de ne pas changer son fusil d’épaule suite à la débâcle du Betis en préparation…
Le problème c’est que je crois que notre fusil est en fait un pistolet à eau 😂
Schéma tactique avec le milieu en carré ("box midfield" chez nos amis anglophones) que Guardiola a utilisé à City pendant un certain temps. On verra ce que ça donne... !
Bonne chance à Openda😖
Le risque, c'est qu'il soit étouffé par les défenseurs adverses. Ils vont se lettre à deux pour le marquer à la culotte. Notre système ne peut marcher que si nos pistons sont hyper actifs, pour lancer des contre attaques, et revenir vite, et précis dans leurs passes. Abner aura pas mal de liberté et devra bien l'utiliser. Je mise sur un but de Coco, et un de nos jeunes entrants en deuxième mi temps (Himbert ou Boudache).
C'est l'une des pires compositions d'équipe que j'aie jamais vues depuis que je suis ce club.
Même quand on avait des mercato à 12 euros avec des danic bedimo et compagnie on a jamais aligné une équipe aussi merdique.
Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto, Mendes, Caqueret, Henrique - Shaqiri, Cherki, Emerson.
Pour moi c'est largement au-dessus de ce qu'on présente ce soir.
Paulo nous refait le coup de MU
A chaque fois il se fait dessus et perd les pédales
Bon l'europa ligue c bien aussi....
Il blinde la défense, c’est à mon sens très compréhensible. Jouer le nul pour ouvrir plus au match retour.
Marrant, juste avant le match je me suis créé une équipe type idéal pour la saison juste pour rigoler. Celle que j'aimerais voir
Et ben c'était ce schéma. Bon par contre je mettais fofana en piston droit, niakhate et bacher à la place de tessman et mata. Bidsman à la place de carvalho et sulc au lieu de Abner. Je rêve de voir tolisso et sulc en MO excentré pour alimenter openda.
Fonseca a ce talent de réussir à faire encore pire que la compo annoncée par l'équipe ce matin...en ajoutant Maitland Niles.
Certains ( en fait 99,99%) des commentaires sont négatifs face à cette compo.... j'espère que si on gagne vous enverrez des fleurs à Fonseca...
Allez OL!!!!!!
Merci je suis le 0,1%
Allez l'OL !
La naïveté du gars. Amn ce soir c'est un passe dé à l'adversaire et un CSC. Tessman c'est un perte de balle qui conduit à un but. Abner prend le bouillon jusqu'à la 70e avant de prendre rouge.
Flashscore indique un 433 avec Tolisso en ailier gauche... Ca pourrait être un 442 losange avec Tolisso en 10... Je ne suis pas convaincu que la compo donnée par O1L soit celle que nous verrons effectivement dans le jeu.
De mon côté, je pars sans a priori. Avec les absences, les retours récents de certains, et des indésirables encore là, la compo pour ce match s'annonçait de toute façon compliquée...
Je sens l'odeur nauséabond du défaitisme.
Vu les absents, je trouve cette compo intéressante.
3 centraux pas extraordinaires mais aux profils assez différents pour s'adapter un peu plus facilement.
2 Latéraux à leurs meilleurs postes qui pourront exploiter à fond leurs capacités offensives.
Carvalho n'était pas bon en L1 mais à l'aise face aux équipes faible de Ligue Europa. Morton peut redescendre avec la balle pour distribuer puis remonter une fois la balle donnée.
En vrai, ce n'est pas l'horreur qu'on s'imagine.
Mais oui on va gagner c'est certain
Je suis d'accord. C'est vrai que la zone commentaire, c'est franchement déprimant et violent...
Tant de jugements à l'emporte-pièce en se basant sur les matches de pré-saison dont tout le monde sait (prouvé par Opta dans une étude sur 5 saisons sur 5 gros clubs de PL par exemple) qu'ils ne veulent rien dire, et qu'il existe autant de combinaisons entre les résultats en matches de présaison et la saison après eux que de saisons...
Et il s'agit du Sparta Prague, restons calmes...
je suis d'accord, je préfère cette compo à celle annoncée ce matin.
C'est seulement le match aller à l'extérieur.
On joue le 0-0 en espérant lancer Openda dans la profondeur, ce qui est son principal point fort, et Tolisso pourra se concentrer uniquement sur l'attaque. Morton aussi va jouer à sa place.
Flashscore indique un 433 avec Tolisso en ailier gauche... Ca pourrait être un 442 losange avec Tolisso en 10... Je ne suis pas convaincu que la compo donnée par O&L soit celle que nous verrons effectivement dans le jeu.
De mon côté, avec les absences, les retours récents, et certains indésirables encore là, je pense que la compo pour ce match s'annonçait de toute façon compliquée et non idéale.
Mais il y a de l'idée, comme rassurer ses latéraux en les mettant pistons, renforcer la présence défensive face à un 4231 avec 4 attaquants, et du pragmatisme : l'équipe ne joue pas encore en régime de croisière, il faut juste être solides et se procurer des occasions face à une adversité tout de même relativement faible, en théorie...
Les mêmes qui pourfendent la compo hurlaient sous les articles précédents que Fonseca allait jouer en gegenpressing et prendre un maximum de risques et nous condamner... C'est drôle !
Je sais que certains sont fondamentalement contre, mais du coup est ce que quelqu'un a un petit lien ?
Merci d'avance 🙏
Salut,
On s'en fiche des autres, parce que ça permet à des copains supporteurs de regarder les matchs, et c'est ça l'essentiel : https://tinyurl.com/75m2yynz !
Un lien en très bonne qualité :
https://tinyurl.com/4hhcazde
Ton lien ne marche pas.
Merci beaucoup !
Canal+ donne la même compo que flashscore : 433 Tolisso couloir gauche et Abner couloir droit (ailiers faux pieds en somme) et Tessmann au milieu en 6.
Je pense qu'il faudra attendre de regarder les 10 premières minutes pour avoir le cœur net
Je ne donne pas cher de cette compo tactique.🤨🤨
Pourvu que je me trompe.🤞
On innove avec ce qui reste.
On joue donc pour subir.
Quand on subit, on joue bas.
Quand on joue bas, on s'expose à encaisser.
Reste à savoir ce que vaut le Sparta.
On n'a jamais su jouer comme ça... Mais non, il nous sort ça ce soir, pfff
@David Hernandez, merci pour le "Maitland-Niles" écrit en entier. Ce n'est pas grand chose mais ça montre que vous tenez compte des remarques des lecteurs. Bon match !
Et allez l'OL ! 🟥🟦
Je me garderais bien d'émettre des critiques avant même le coup d'envoi.
Je regarde, j'observe, et après 10 minutes je me fais une opinion.
Je fais aussi parti des 0,1% ! 😉
ALLEZ L'OL !!!!!!!!
beaucoup de pessimisme. On ne sait pas dans quelle forme sont les joueurs. A défaut du meilleur 11, ça ressemble au 11 des plus prêts physiquement. Il faut se rappeler que c'est un aller-retour.
Le score nous dira assez tôt si le Sparta était dangereux.
Mon dieu mais c'est quoi cette compo ??? Je pense que personne n'avait imaginer quelque chose comme ça.
Innover sur un match crucial, comment dire... ça me rappelle Akouakou à Manchester.
Si jamais on ne se qualifie, il va devoir rendre des comptes Fonseca, clairement !
la compo elle fait peur
4-3-3 pour L'Equipe et Ouest-France qui indiquent respectivement :
- Greif - Ouédraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles - De Carvalho, Tesmann, Morton - Tolisso (c), Openda, Abner et
- Greif - Mata, Kluivert, Tessmann, Ouedraogo - Morton, De Carvalho, Tolisso (c) - Maitland-Niles, Openda, Abner.
Pour RMC, c'est un 4-4-2 avec Greif - Ouédraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles - Tessmann, Morton, De Carvalho, Tolisso - Openda, Abner.
La compo L'équipe Ouest-France est celle qui me surprendrait le moins connaissant Fonseca
Mais Canal+ vient de confirmer la compo fournie pour David Hernandez ici-même.... Nous n'allons découvrir !
Bon match ! Allez l'OL !
Ils ont perdu la semaine dernière contre une équipe moyenne et leur joueur star est... karabec... J'ai bien aimé certains de ses matches mais il n'est pas non plus un monstre. Ça devrait le faire ! Je l'espère !
Tu as raison Saumonons, souhaitons-le en tout cas, et bon match aussi !
Je ne vois pas pourquoi on s'inquiète, ça a toujours tellement bien marché quand Paulo a voulu jouer défensif...
...Oh, wait...
Mais tellement ! Soyons sereins !
la première impression pas franchement rassurant
Première attaque, première frayeur. 😨
Pour ceux qui veulent :
https://jack37eo.mpcourageny9i9zzipper.my/fr/football/uefa-champions-league-4459401/ac-sparta-praha-vs-lyon.html?icg=RlI&ilang=fr
Mata il tire la langue
Trois minutes de jeu, déjà deux occasions pour le Sparta.
Huit défenseurs.
Huit défenseurs mais onze non-binaires.
C'est bien la compo donnée pour 0&L ! Au moins en défense avec Tessmann en DC
mata a la rue
Ca valait le coup de bétonner. Le coté droit déjà au supplice depuis le coup d’envoi.
Leur ailier gauche passe à tous les coups. À absolument tous les coups.
oups , la compo de ouf !
il a encore été plus loin que celle annoncée ce matin en remettant encore amn mais on sait pas ou , piston , défenseur ?
l'impression qu'il a mis les noms des joueurs dans un godet , et a jeté le tout en l'air et ça retombe un peu n'importe comment pour faire un onze .
ça doit être trop stratégique et trop complexe pour que l'on comprenne , fonseca est un génie c'est trop puissant pour nous autres pauvres piliers de comptoirs ; lol .
avec se milieu on fera rien
il y a qu Govou qui est Lucide
entame degueulasse
Dix minutes de jeu, et on n'a pas encore touché un seul ballon dans la moitié de terrain adverse.
Ballons touchés par Openda: zéro.
Quel génie, ce Fonseca. Quel grand coach.
Sans surprises, amn et tessman dégueulasses... Et la compo ultra défensive qui ne permet pas d'avoir un seul ballon
Je suis loin d'être un détracteur de Fonseca mais là cette compo est abominable. On fait exactement le match qu'on attendait au vue des joueurs alignés : le néant.
On subit grave.
Les journaliste qui font remarquer que les lyonnais jouent dans un système qu'ils n'ont jamais travaillé en préparation alors que le seul match à préparer était précisément celui de ce soir...
Qu'ils sont taquins!
Openda 1 ballon en 14 minutes. Au top 👍. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. On ne gagnera jamais un match comme ça.