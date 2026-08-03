Diffuseur officiel de la Première Ligue, Canal Plus va enrichir son expérience autour du football féminin français. Le groupe français va produire un documentaire suivant OL Lyonnes durant sa saison 2026-2027.

Entre une programmation hasardeuse, des horaires qui changent et tout simplement une mise en avant de la Première Ligue qui peut faire grincer des dents, Canal Plus ne fait pas forcément l’unanimité chez les supporters des clubs français féminins. Néanmoins, il y a quelques mois, Vincent Ponsot avait laissé entendre que le diffuseur allait revoir un peu ses cases pour favoriser un public. Voir un OL Lyonnes - Paris FC programmé à 15h le 12 septembre prochain rentre dans cette optique.

Un projet validé par Michele Kang

A côté de ça, Canal Plus a choisi de mettre en avant son produit et notamment le club phare de la Première Ligue avec les Fenottes. En effet, sous l’impulsion de Michele Kang, des équipes de Canal Plus suivront la bande de Jonatan Giraldez tout au long de la saison 2026-2027. Cela permettra de réaliser un documentaire en plusieurs épisodes, avec l’espoir qu’il se terminera de la meilleure des façons avec un nouveau titre de Wendie Renard et ses coéquipières.