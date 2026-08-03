Actualités
Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
Caroline Weir, milieu d’OL Lyonnes

Canal Plus va suivre OL Lyonnes pour un reportage sur la saison 2026-2027

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Diffuseur officiel de la Première Ligue, Canal Plus va enrichir son expérience autour du football féminin français. Le groupe français va produire un documentaire suivant OL Lyonnes durant sa saison 2026-2027.

    Entre une programmation hasardeuse, des horaires qui changent et tout simplement une mise en avant de la Première Ligue qui peut faire grincer des dents, Canal Plus ne fait pas forcément l’unanimité chez les supporters des clubs français féminins. Néanmoins, il y a quelques mois, Vincent Ponsot avait laissé entendre que le diffuseur allait revoir un peu ses cases pour favoriser un public. Voir un OL Lyonnes - Paris FC programmé à 15h le 12 septembre prochain rentre dans cette optique.

    Un projet validé par Michele Kang

    A côté de ça, Canal Plus a choisi de mettre en avant son produit et notamment le club phare de la Première Ligue avec les Fenottes. En effet, sous l’impulsion de Michele Kang, des équipes de Canal Plus suivront la bande de Jonatan Giraldez tout au long de la saison 2026-2027. Cela permettra de réaliser un documentaire en plusieurs épisodes, avec l’espoir qu’il se terminera de la meilleure des façons avec un nouveau titre de Wendie Renard et ses coéquipières.

    à lire également
    Mercato : Sombath, un départ qu’OL Lyonnes "regrette"
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - lun 3 Août 26 à 17 h 07

      Encore une bonne initiative de Michele Kang, qui sait mieux que nous tous, l'importance de la communication et de l'image.
      Elle tape au plus haut niveau que possible... avec une diffusion internationale en plus
      Après des années de médiatisation frileuse et trop parisienne, cela est une bonne nouvelle... 🤩

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    Avec Openda mais sans Sulc... le groupe de l'OL contre le Sparta Prague 17:05
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    Canal Plus va suivre OL Lyonnes pour un reportage sur la saison 2026-2027 16:50
    Brian Priske, coach du Sparta Prague
    Brian Priske (Sparta Prague) : "L'OL, un grand d'Europe et un grand défi" 15:51
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Pour aller à Prague, l’OL devra se passer de Sulc, Merah et Bidstrup 15:00
    Farès Bahlouli
    Mercato : Bahlouli (ex-OL) tente une nouvelle relance en Algérie 14:07
    Ligue des champions : l'OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage en cas de qualification 12:15
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Mercato : l'OL a déjà dépensé l'argent de Moreira pour recruter 11:00
    Mercato : Sombath, un départ qu’OL Lyonnes "regrette" 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Ligue des champions : pourquoi Tagliafico fait partie de la liste malgré sa suspension 09:30
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Micah a prolongé pour continuer son protocole commotion 08:45
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    Haaland, Rosicky, OL… Cinq choses à savoir sur le Sparta Prague 08:00
    Ligue des champions : l'OL découvrira son potentiel adversaire en barrage ce lundi 07:30
    Belle affluence attendue pour Sparta Prague - OL 02/08/26
    OL : "Leader", "ambitieux"... Les premiers mots de Felix Bacher 02/08/26
    Ballon de l'OL
    OL Académie : les U19 avant-derniers du tournoi Carisport 02/08/26
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Willem Geubbels (ex-OL) quitte la Ligue 1 02/08/26
    Felix Bacher, le premier Autrichien de l'histoire de l'OL 02/08/26
    OL : Loïs Openda, un gain d'expérience pour la Ligue des champions ? 02/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut