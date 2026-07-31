Quelques jours après la reprise de l'entraînement, OL Lyonnes a présenté ses nouvelles joueuses à ses supporters et aux journalistes. L'occasion pour Vincent Ponsot de faire un point sur l'été lyonnais, qu'il juge plus que satisfaisant.

Des départs, des arrivées... Le mercato estival a été actif à OL Lyonnes. Comment avez-vous travaillé avec Jonatan Giraldez sur ce marché des transferts ?

Vincent Ponsot : Je dis souvent, ce n'est pas le coach qui recrute les joueuses, c'est le club. Mais par contre, le club ne recrutera jamais une joueuse sans l'accord du coach. Pour moi, c'est un ensemble. Et je peux vous dire que "Jona" a joué un rôle déterminant, notamment pour une (Salma Paralluelo), mais pas que celle-ci. Dans l'accord des joueuses, il est complètement impliqué dans le processus de recrutement. Et forcément, pour une joueuse, le contact avec le coach est un élément déterminant de son choix.

Après la finale de la Ligue des champions, vous aviez dit que cette défaite ne changeait rien à la feuille de route de l'été. Néanmoins, y a-t-il eu une anticipation ou au contraire de s'adapter suite à certains départs ?

La réponse, c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui avaient été anticipées depuis un moment. L'idée, c'était d'améliorer l'effectif. Pour moi, contrairement à l'année dernière, où on a eu énormément de nouvelles joueuses qui sont arrivées, entre janvier et l'été, ça a fait neuf nouvelles joueuses. Là, il y a un vrai changement.Là, pour moi, on est dans la continuité. C'est-à-dire que la colonne vertébrale reste la même. Et on est venu compléter des besoins à un instant. Après, il y a des aspects, en effet, de circonstances avec des départs, mais le groupe a été renforcé.

"La compétivité européenne progresse"

La saison passée, il n'a manqué que la Ligue des champions. C'est encore et toujours l'objectif principal de cette année ?

Et le championnat, et la Coupe de France, et la Coupe de la Ligue, même si je sais qu'on a vraiment dominé la saison dernière. Je trouve que PFC fait beaucoup de recrutement, Marseille monte, le PSG sera toujours là avec des jeunes joueuses qui montent en qualité. Sur les quatre compétitions, comme chaque année, chaque compétition à laquelle on participe, on a l'objectif de la gagner. Mais en effet, il y a notamment la Ligue des champions.

Après, je sais que par rapport à notre histoire et notre passé, dès qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions, tout de suite ça crée de la panique. La compétitivité au niveau européen est quand même beaucoup plus élevée. Vous avez parlé du Barça, quand on voit le recrutement qu'a fait Arsenal cet été, Manchester City qui va être là, Chelsea, c'est une bonne chose pour le football féminin. Donc il ne faut pas non plus avoir un excès de prétention. Par contre, et c'est notre objectif, c'est qu'on ait une équipe qui est capable de rivaliser avec ces équipes-là, et après on verra qui gagnera la compétition. Et c'est une bonne chose pour le football féminin.