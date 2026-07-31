OL Lyonnes prolonge son partenariat avec Orange

Après ÖKO, nouveau partenaire majeur, OL Lyonnes a annoncé la prolongation du contrat qui le lie à Orange. Deux autres nouveaux partenaires, "Idealo" et "L'Auxiliaire BTP", viendront s'ajouter à la liste dans les prochaines semaines.

Depuis plusieurs années, il est devenu un acteur majeur dans le développement du football féminin en France. Partenaire de la FFF, Orange va continuer son engagement du côté d'OL Lyonnes. En marge de la présentation des nouvelles recrues, le club lyonnais a confirmé la poursuite du partenariat avec le géant de la télécommunication. "Avec ce partenariat, Orange et OL LYONNES poursuivent un objectif commun : faire briller le football féminin et l’amener à un niveau supérieur, en s’appuyant sur des valeurs d’intégrité, de solidarité et de respect. Ce renouvellement s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’Orange en faveur de l’égalité des chances, de la mixité et de l’éducation au numérique."

Initié en décembre 2024, ce partenariat se prolonge donc et va connaître un dispositif renforcé, que ce soit les jours de matchs avec notamment l'Orange Football Challenge à la mi-temps ou en marge. Trois webinaires seront proposés afin de former les éducateurs ainsi que l'organisation de plusieurs tournois avec les clubs partenaires d'OL Lyonnes, tout en prévenant des dangers du numérique et spécifiquement du cyberharcèlement.

OL Lyonnes, "une marque qui attire plus chaque saison"

Présent en conférence de presse vendredi aux côtés de Jonatan Giraldez, Vincent Ponsot s'est félicité de la poursuite de ce partenariat. Une façon de montrer que le "club continue d'attirer de plus en plus". En plus d'Orange, OKO est devenu partenaire majeur du club lyonnais ces dernières semaines et le directeur général a annoncé l'arrivée de deux autres partenaires "dans les prochaines semaines". Il s'agira de "Idealo", un comparateur de prix, et de "L'Auxiliaire BTP".