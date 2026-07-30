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L’arbitre néerlandais Serdar Gözübüyük (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)

Des arbitres néerlandais pour Sparta Prague - OL en Ligue des champions

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL défiera le Sparta Prague mardi en Tchéquie. Pour ce 3e tour préliminaire de Ligue des champions, l'UEFA a nommé des arbitres néerlandais.

    On y est, enfin presque. Dans cinq jours, l'OL lancera sa saison avec un match crucial. Le 3e tour préliminaire de Ligue des champions se déroulera mardi 4 août à 20 heures. Direction la Tchéquie pour les Lyonnais, qui affronteront le Sparta Prague à l'extérieur à l'aller. Une première échéance déjà capitale pour le reste de l'exercice 2026-2027. Quel visage nous montrera cette équipe ? Il faudra qu'il soit plus positif que celui vu mercredi contre le Real Betis (4-0).

    Arbitre expérimenté en coupe d'Europe

    Nous retrouverons des arbitres néerlandais pour cette affiche. Au centre, ce sera Serdar Gözübüyük. Ce sera une découverte pour lui, car il n'a jamais officié lors d'une rencontre des Rhodaniens. À 40 ans, il est habitué aux joutes européennes, avec six affiches de C1 dirigées en 2025-2026 à partir de la phase de classement. Il est également très régulièrement aux commandes en Eredivisie.

    Serdar Gözübüyük comptera sur ses adjoints et compatriotes Patrick Inia et Rogier Honig pour l'aider. À la vidéo, nous aurons Pol van Boekel et Jeroen Manschot pour s'occuper de la Var. Le dernier élément de ce contingent se nomme Martijn Vos, qui annoncera les changements et le temps additionnel.

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