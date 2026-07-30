Real Betis - OL (4-0) : plus lourd revers en préparation depuis 4 ans

Lourdement battu par le Real Betis mercredi (4-0), l'OL n'a pas effacé des tablettes un sombre amical contre Willem II en juillet 2022. Ce jour-là, les Lyonnais avaient perdu 5 à 0.

Forcément, une alarme retentit dans notre tête après la déculottée infligée par le Real Betis à l'OL mercredi. Un 4-0 certes un peu sévère au vu du scénario, mais qui reflète les difficultés lyonnaises. À moins d'une semaine du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, ça inquiète. Quel visage verrons-nous mardi prochain face au Sparta Prague ? On espère qu'il sera plus fringant qu'à Cadix.

L'OL avec une équipe "B"

En attendant, il faut remonter un peu dans les archives pour retrouver la trace d'une telle défaite en préparation. Pourtant, les Rhodaniens ont affronté Arsenal, Liverpool ou encore l'Inter Milan ces dernières années. Mais c'est bien un club de D2 néerlandaise, Willem II, qui les a écrasés le plus largement récemment. C'était le 23 juillet 2022. À la veille d'un duel contre le Feyenoord (gagné 2 à 0), Peter Bosz et son staff avaient organisé une autre confrontation pour l'équipe "B".

On y retrouvait Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Mohamed El Arouch, Houssem Aouar, Romain Faivre, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola. Cette formation s'était inclinée 5 à 0 (il y avait 3-0 à la pause). À la demi-heure de jeu, il y avait déjà 3-0. Trente minutes plus tard, les Bataves avaient marqué deux buts de plus. Une rencontre que certains ont peut-être oubliée, mais qui ressurgit aujourd'hui.