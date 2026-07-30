Real Betis - OL (4-0) : plus lourd revers en préparation depuis 4 ans

Lourdement battu par le Real Betis mercredi (4-0), l'OL n'a pas effacé des tablettes un sombre amical contre Willem II en juillet 2022. Ce jour-là, les Lyonnais avaient perdu 5 à 0.
Forcément, une alarme retentit dans notre tête après la déculottée infligée par le Real Betis à l'OL mercredi. Un 4-0 certes un peu sévère au vu du scénario, mais qui reflète les difficultés lyonnaises. À moins d'une semaine du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, ça inquiète. Quel visage verrons-nous mardi prochain face au Sparta Prague ? On espère qu'il sera plus fringant qu'à Cadix.
L'OL avec une équipe "B"
En attendant, il faut remonter un peu dans les archives pour retrouver la trace d'une telle défaite en préparation. Pourtant, les Rhodaniens ont affronté Arsenal, Liverpool ou encore l'Inter Milan ces dernières années. Mais c'est bien un club de D2 néerlandaise, Willem II, qui les a écrasés le plus largement récemment. C'était le 23 juillet 2022. À la veille d'un duel contre le Feyenoord (gagné 2 à 0), Peter Bosz et son staff avaient organisé une autre confrontation pour l'équipe "B".
On y retrouvait Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Mohamed El Arouch, Houssem Aouar, Romain Faivre, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola. Cette formation s'était inclinée 5 à 0 (il y avait 3-0 à la pause). À la demi-heure de jeu, il y avait déjà 3-0. Trente minutes plus tard, les Bataves avaient marqué deux buts de plus. Une rencontre que certains ont peut-être oubliée, mais qui ressurgit aujourd'hui.
Là pour le coup, on se dit que la LDC ça risque d'être un rêve inatteignable…
Prions qu'on ne commence pas à se dire la même chose à propos du maintien cet hiver...
Si on se prend 4-0 contre le Bétis qui est moins avancé que nous dans la prépa, imaginez le score contre un Bayern, Liverpool, ou Man City ! 🙂
Non mais il nous manquait beaucoup de titulaires.
Equipe espagnole d'un pays champion du monde qui devrait déjà avoir 4 étoiles, c'est compliqué de les affronter encore plus avec une équipe B
Si c'est l'équipe B qui joue ça veut dire que l'équipe A ne joue pas et n'a donc aucun automatisme pour les prochains matchs
Je sais pas s'il faut s'inquiéter pour l'OL mais cette large défaite est quand meme un révélateur qu'on le veuille ou non
Non mais quelle sinistrose!
Je viens chercher des articles sur mon club de coeur et je tombe sur un énième article sur cette défaite en amicale.
Au bout d'un moment, il faut arrêter. Olympique et lyonnais n'est pas un site SM.
Il y a pourtant matière à faire des interviews, à donner des nouvelles de certains joueurs comme Nartey dont on ne parle pas actuellement.
Stop. Oui, on s'était pris 6 à 0 contre Arsenal en 2015 et alors?
Soutenons notre club et nos joueurs.
Le retour à la compétition arrive. Soyons derrière eux et non derrière leur fantôme.